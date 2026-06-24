‘ऑपरेशन टायगरची गरज नाही,आमदार स्वतःहून आमच्याकडे येतील; नागपुरात आमदार नरेंद्र भोंडेकरांचे विधान

नागपूर : शिवसेना (ठाकरे गट) आणि महायुतीतील राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच शिवसेनेचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी मोठे विधान केले आहे. ठाकरे गटातील नाराज आमदारांना आपल्या पक्षात आणण्यासाठी कोणत्याही ‘ऑपरेशन टायगर’ची गरज नसून, पक्षांतर्गत नाराजीमुळे ते स्वतःहून महायुतीकडे येतील, असा दावा भोंडेकर यांनी केला.
नागपुरात माध्यमांशी संवाद साधताना भोंडेकर म्हणाले की, ठाकरे गटातील काही नेत्यांची कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींशी वागणूक योग्य नसल्याची नाराजी आहे. खासदार संजय दिना पाटील यांच्याबाबत वापरण्यात आलेली भाषा अयोग्य होती. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनीही त्यावर आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे अनेकांमध्ये नाराजी वाढत असून त्याचे परिणाम पुढील काळात दिसू शकतात, असे ते म्हणाले.
ठाकरे गटाच्या आमदार बैठकीबाबत बोलताना भोंडेकर यांनी पक्ष नेतृत्वाने आपल्या आमदारांना समजून घेतले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. “खासदारांना आम्ही बोलावले नव्हते. त्यांना त्यांच्या पक्षात योग्य सन्मान मिळाला नाही म्हणून ते आमच्याकडे आले. भविष्यात आमदार आले तरी आम्ही त्यांचे स्वागतच करू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महायुतीमध्ये जागावाटपावर त्याचा परिणाम होईल का, असा प्रश्न विचारला असता, “ठाकरे गटाचे आमदार आमच्याकडे आले तरी महायुतीत जागावाटपाची कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही,” असे भोंडेकर म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्रीपदाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी सावध भूमिका घेतली. “देवेंद्र फडणवीस सध्या मुख्यमंत्री असून ते चांगले काम करत आहेत. मात्र शिवसेनेचा कार्यकर्ता म्हणून आम्हाला एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व्हावेत असे वाटणे स्वाभाविक आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
भंडारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीची मते फुटल्याच्या चर्चांवरही त्यांनी भाष्य केले. भंडाऱ्यात ३६ ते ४० मते फुटण्याची शक्यता आधीपासूनच होती, असा दावा त्यांनी केला. तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्ष घातल्यामुळे नुकसान मर्यादित राहिल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
“मला आणि काही नगरसेवकांना निधी मिळत नसल्याची नाराजी होती. मात्र बावनकुळे यांच्यासोबत चर्चा झाल्यानंतर ती दूर झाली. शिवसेना हा शब्द पाळणारा पक्ष आहे. त्यामुळे आमच्या पक्षाची मते फुटली असतील, असे मला वाटत नाही,” असे भोंडेकर यांनी सांगितले.
भोंडेकर यांच्या या वक्तव्यामुळे ठाकरे गटातील संभाव्य नाराजी आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांबाबतच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले आहे.
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
ऑपरेशन टायगर की जरूरत नहीं: भोंडेकर.. #nagpurnews #latestnews #politicsnews #news
फर्जी पत्रकार बनकर व्यापारी को धमकाने का आरोप #nagpurnews #crime #journalist #latestnews...
नागपुर में एमडी ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई.. #nagpurnews #crime #tasker...
नागपुर को मिला नया पुलिस कमिश्नर.. #nagpurnews #policecommissoner #vishwasnangrepatil #breakingnews
SEHAT KI BAAT Dr Samir Patil EPISODE 6