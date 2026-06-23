Published On : Tue, Jun 23rd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरातील मदरशात धक्कादायक प्रकार; शिक्षकावर १० अल्पवयीन विद्यार्थ्यांच्या शोषणाचे आरोप

POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल; आरोपी फरार
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नागपूर : नागपुरातील ताजबाग परिसरातील एका मदरशात अल्पवयीन विद्यार्थ्यांशी गैरवर्तन झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. मदरशातील एका शिक्षकावर तब्बल १० अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचे शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणी सक्करदरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, अताय रसूल उर्फ तालिफ (वय २६) हा संबंधित मदरशात धार्मिक शिक्षण देत होता. मध्य प्रदेशातून शिक्षणासाठी आलेल्या १६ वर्षीय विद्यार्थ्याने मदरसा व्यवस्थापनाकडे तक्रार केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.

तक्रारीनुसार, आरोपीने विद्यार्थ्यांशी अयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर मदरसा व्यवस्थापनाने याची दखल घेतली. त्यानंतर प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले.

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पोलिस तपासादरम्यान आणखी काही विद्यार्थ्यांनीही तक्रारी केल्याने पीडितांची संख्या १० पर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोपीविरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO) तसेच भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी फरार झाला असून त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सक्करदरा पोलीस करीत आहेत.

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