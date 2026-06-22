नागपुरात स्पा सेंटरच्या आड सुरू असलेल्या सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश; चार महिलांची सुटका!

नागपूर : नागपूर पोलिसांच्या ‘ऑपरेशन शक्ती’ अंतर्गत क्राइम ब्रँच युनिट-1 ने बजाजनगर परिसरातील एका स्पा सेंटरवर छापा टाकून देहव्यापाराच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत चार महिलांची सुटका करण्यात आली असून स्पा सेंटरचा व्यवस्थापक अमन नामदेवराव वैद्य याला अटक करण्यात आली आहे. दोन मुख्य आरोपी अद्याप फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे.
पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली होती की, बजाजनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील प्रयाग एन्क्लेव्ह येथे असलेल्या ‘मेफेअर लक्झरी स्पा सेंटर’मध्ये स्पाच्या नावाखाली देहव्यापार सुरू आहे. माहितीची खातरजमा करण्यासाठी पोलिसांनी बनावट ग्राहक पाठवला. सुरुवातीला दोन हजार रुपयांत व्यवहार ठरल्यानंतर खोलीत गेल्यावर पाच हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. यानंतर आधीपासून सज्ज असलेल्या पोलिस पथकाने छापा टाकला.
कारवाईदरम्यान स्पा सेंटरचा व्यवस्थापक म्हणून काम करणाऱ्या वर्धा येथील २८ वर्षीय अमन वैद्य याला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत तो ग्राहकांना महिलांची उपलब्धता करून देत आर्थिक लाभ मिळवत असल्याचे समोर आले.
या छाप्यात मेघालय, बेंगळुरू, पुणे आणि आग्रा येथील चार महिलांची सुटका करण्यात आली. तसेच एका महिलेच्या माहितीनुसार सोनेगाव परिसरातील एका फ्लॅटमधून आणखी तीन महिलांची सुटका करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
प्राथमिक तपासात स्पा सेंटर गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. महिलांना इतर राज्यांतून बोलावून देहव्यवसायासाठी प्रवृत्त केले जात होते. त्यांना मासिक मानधनासह प्रत्येक ग्राहकामागे स्वतंत्र कमिशन दिले जात असल्याचेही तपासात उघड झाले.
पोलिसांनी घटनास्थळावरून रोख रक्कम, तीन मोबाईल फोन आणि इतर साहित्य असा एकूण सुमारे ८४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
तपासादरम्यान स्पा सेंटरचे संचालन ओडिशा येथील सुशीलकुमार लोहारीवाल आणि कमलकुमार गोस्वामी हे करत असल्याचे समोर आले आहे. नागपुरातील व्यवस्थापनाची जबाबदारी अमन वैद्य याच्याकडे होती. बजाजनगर पोलिसांनी अनैतिक मानवी वाहतूक व देहव्यापार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे.
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