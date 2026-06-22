शांतीनगरच्या प्रेमनगरमध्ये तरुणावर जीवघेणा हल्ला; लोखंडी रॉडसह कोयत्याने वार

नागपूर : शांतीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील प्रेमनगर-साईनगर परिसरात जुन्या वादातून एका तरुणावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. दोन आरोपींनी लोखंडी रॉड आणि धारदार कोयत्याने हल्ला करून तरुणाला गंभीर जखमी केले. जखमीवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून पोलिसांनी हत्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोंडपुरा येथील रहिवासी नरेश दयाराम कोकोर्डे हे आपल्या मावस बहिणीच्या घरी गेले होते. यावेळी घरगुती कारणावरून त्यांच्यात किरकोळ वाद झाला. त्यानंतर नरेश तेथून निघून गेले.
दरम्यान, बहिणीचा मित्र दिवाकर उर्फ अण्णा नागभूषण गोरला याने नरेश यांना फोन करून भेटण्यासाठी बोलावले. २० जूनच्या रात्री प्रेमनगर येथील हनुमान मंदिरासमोर दोन्ही बाजू समोरासमोर आल्या.
यावेळी दिवाकर हा त्याचा साथीदार आयुष उर्फ कालू याच्यासह दुचाकीवरून घटनास्थळी आला. दिवाकरने लोखंडी रॉडने नरेश यांच्या डोक्यावर वार केला, तर आयुषने धारदार कोयत्याने डोके आणि छातीवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात नरेश गंभीर जखमी झाले.
जखमी नरेश यांना तातडीने मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पीडिताच्या तक्रारीवरून शांतीनगर पोलिसांनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध हत्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
या हल्ल्यामागील नेमके कारण काय, याचा पोलीस सखोल तपास करत असून फरार आरोपींना लवकरच अटक करण्यात येईल, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.
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