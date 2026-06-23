नागपुर में एमडी ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

ऑपरेशन थंडर के तहत भांडेवाड़ी पुलिस की कार्रवाई, 5 लाख रुपये का माल जब्त

Advertisement

नागपुर : नागपुर पुलिस की “ऑपरेशन थंडर” मुहिम के तहत भांडेवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कार, मोबाइल, नकदी और मादक पदार्थ समेत कुल 5 लाख 19 हजार रुपये का माल जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार, भांडेवाड़ी थाना क्षेत्र में विशेष जांच टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति एमडी ड्रग्स लेकर बिक्री के उद्देश्य से आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बीड़डगांव-तरोड़ी रोड स्थित सारस बार एंड रेस्टोरेंट के पास जाल बिछाकर कार्रवाई की।

Gold Rate June 22 ,2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 45,800 /- Gold 22 KT ₹ 1,35,300 /- Silver/Kg ₹ 2,28,200/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक मारुति सुजुकी वैगनआर कार को रोका। तलाशी लेने पर चालक संदीप गुलाबराव हारोडे, निवासी विनोबा भावे नगर, भांडेवाड़ी के कब्जे से 4 ग्राम एमडी पाउडर बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोपी के पास से एमडी ड्रग्स, मोबाइल फोन, नकद राशि तथा वैगनआर कार सहित कुल 5 लाख 19 हजार रुपये का माल जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से एमडी ड्रग्स की बिक्री करने वाला था।

Advertisement

भांडेवाड़ी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को यह मादक पदार्थ किस तस्कर या सप्लायर से प्राप्त हुआ था।

नागपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन थंडर के तहत शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मामले की आगे की जांच जारी है।

🏆 BEST OF NAGPUR 2026

Which School Ranked #1?

Explore Rankings →

Advertisement

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY तालाब या प्लॉटिंग?उमरेड के गोपाला तालाब पर बड़ा सवाल साइबर फ्रॉड रैकेट का बड़ा खुलासा #cybercrime #fraud #crime #amravati #news #maharashtranews ज्वेलरी दुकान से 2 लाख के सोने के आभूषण चोरी, महिला गिरफ्तार... कामठी में पागल कुत्ते का आतंक #nagpurnews #kamthi #dogbiting #newsupdate

×