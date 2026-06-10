शादी नहीं होने के तनाव में युवक ने लगाई फांसी, मौत

यशोधरा नगर क्षेत्र की घटना, पुलिस ने शुरू की जांच

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नागपुर: यशोधरा नगर थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है। व्यक्तिगत तनाव से जूझ रहे एक युवक की घर में फांसी लगने से मौत हो गई। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इंदिरा माता नगर निवासी 24 वर्षीय राकेश दिलीप यादव अपने घर में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, राकेश पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी तय नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वह चिंतित रहता था। इसके अलावा वह शराब की लत से भी जूझ रहा था।

बताया जा रहा है कि घटना के दिन राकेश ने घर की लकड़ी की बल्ली में ओढ़नी बांधकर फांसी लगा ली। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही यशोधरा नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में आकस्मिक मृत्यु दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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