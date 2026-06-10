नागपुर जिले के खापरखेड़ा में दिनदहाड़े 5 लाख की चोरी

नागपुर: नागपुर जिले के खापरखेड़ा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े 5 लाख रुपये की चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक शीतपेय कंपनी के कर्मचारी द्वारा बैंक से निकाली गई नकदी से भरा बैग अज्ञात चोर ओमनी वाहन से चुराकर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, पारडी के गुलमोहर नगर निवासी 52 वर्षीय समदा गुलाब सिंह साहू सावनेर स्थित एक शीतपेय कंपनी में पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हैं। मंगलवार को उन्होंने नागपुर के शंकर नगर स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा से कंपनी के 5 लाख रुपये निकाले थे।
रकम निकालने के बाद साहू अपने ड्राइवर के साथ ओमनी वाहन से सावनेर स्थित कंपनी की ओर रवाना हुए। दोपहर करीब 3:10 बजे दोनों खापरखेड़ा के डाक बंगला परिसर के पास चाय पीने के लिए रुके।
इसी दौरान वाहन चालक गाड़ी को लॉक करना भूल गया। मौके का फायदा उठाकर एक अज्ञात युवक पैदल वाहन के पास पहुंचा और अंदर रखा नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। कुछ दूरी पर उसका एक साथी बाइक लेकर पहले से मौजूद था। बैग लेकर युवक बाइक पर सवार हुआ और दोनों आरोपी तेजी से मौके से भाग निकले।
सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात
घटना की सूचना मिलते ही खापरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया। पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनमें चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है।
पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उनकी लोकेशन का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बैंक से ही पीछा करने की आशंका
प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि आरोपियों को वाहन में बड़ी रकम ले जाने की पहले से जानकारी थी। संभावना जताई जा रही है कि बदमाश बैंक से ही पीड़ित का पीछा कर रहे थे और सही मौके की तलाश में थे।
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है।
दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
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