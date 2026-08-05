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नागपुर: दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों के साथ कथित मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को नागपुर में युवक कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सीताबर्डी के व्हेरायटी चौक स्थित फ्लाईओवर पर बड़े-बड़े बैनर लगाकर विरोध दर्ज कराया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्हेरायटी चौक स्थित गांधी प्रतिमा परिसर के फ्लाईओवर पर “अमित शाह जवाब दो” लिखे बैनर प्रदर्शित किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की।

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प्रदर्शन के दौरान लगाए गए बैनरों के माध्यम से दिल्ली में छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर सवाल उठाए गए और पूरे मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया।

युवक कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दिल्ली में छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करे और छात्रों के साथ हुई कथित घटना पर जवाबदेही तय की जाए।

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प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए क्षेत्र में लोगों का ध्यान इस विरोध प्रदर्शन की ओर आकर्षित हुआ। हालांकि, स्थिति शांतिपूर्ण रही।

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