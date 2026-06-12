Published On : Fri, Jun 12th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

हत्या मामले में बड़ा यू-टर्न: रिहाई के दो दिन बाद फिर गिरफ्तारी, अदालत ने माना वैध; आरोपी 16 जून तक पुलिस रिमांड पर

रविकांत कांबले | नागपुर टुडे | स्पेशल रिपोर्ट
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नागपुर टुडे – नागपुर के यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में दर्ज चर्चित हत्या प्रकरण ने शुक्रवार को नया और महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया। कुछ दिन पहले अदालत के आदेश पर रिहा हुए आरोपी मुज्जमिल उर्फ मुज्जू हसन अली को दोबारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया वैध माना और आरोपी को 16 जून 2026 तक पुलिस कस्टडी रिमांड (PCR) पर भेज दिया।

इस फैसले ने न केवल पूरे मामले की दिशा बदल दी है, बल्कि गिरफ्तारी, जमानत और कानूनी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर भी महत्वपूर्ण न्यायिक स्पष्टता प्रदान की है।

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मराठी भाषा का मुद्दा बना था रिहाई का आधार

मामले में आरोपी को 10 जून को राहत मिली थी। बचाव पक्ष ने अदालत में दावा किया था कि आरोपी को मराठी भाषा का ज्ञान नहीं है, जबकि गिरफ्तारी के कारण मराठी में बताए गए थे। इस आधार पर गिरफ्तारी प्रक्रिया की वैधता पर प्रश्न उठाए गए थे और आरोपी को रिहा कर दिया गया था।

लेकिन पुलिस ने मामले को यहीं नहीं छोड़ा। जांच अधिकारियों ने आरोपी के शैक्षणिक रिकॉर्ड खंगाले और अदालत के समक्ष नौवीं कक्षा की अंकसूची सहित अन्य दस्तावेज पेश किए। रिकॉर्ड में सामने आया कि आरोपी ने विद्यालय में मराठी विषय का अध्ययन किया था और उसमें अंक भी प्राप्त किए थे।

पुलिस ने अदालत को बताया कि यह दावा कि आरोपी मराठी नहीं समझता, उपलब्ध दस्तावेजों से मेल नहीं खाता।

दोबारा गिरफ्तारी पर छिड़ी कानूनी बहस

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को पहले ही अदालत द्वारा रिहा किया जा चुका था, इसलिए उसी अपराध में पुनः गिरफ्तारी के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक थी।

वहीं सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी की पूर्व रिहाई को कानूनी रूप से जमानत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय न तो कोई बेल बॉन्ड भरा गया था और न ही कोई व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत किया गया था। इसलिए आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति नहीं माना जा सकता।

BNSS के प्रावधानों पर अदालत का परीक्षण

अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की संबंधित धाराओं, न्यायिक निर्णयों तथा रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण किया।

न्यायालय ने कहा कि बचाव पक्ष जिन मामलों का हवाला दे रहा है, वे उन परिस्थितियों से जुड़े हैं जहां आरोपियों को विधिवत जमानत दी गई थी। वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियां उससे भिन्न हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि BNSS के तहत किसी आरोपी की रिहाई तभी जमानत मानी जाएगी, जब उसके लिए विधिवत जमानत बॉन्ड या मुचलका लिया गया हो। वर्तमान मामले में ऐसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।

हत्या की जांच में अभी कई कड़ियां बाकी

पुलिस ने अदालत को बताया कि हत्या प्रकरण की जांच अभी अधूरी है। जांच एजेंसी को घटना में प्रयुक्त हथियार, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बरामदगी करनी है। इसके अलावा डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण और घटना से जुड़े अन्य संभावित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जानी है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी से विस्तृत पूछताछ के बिना जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना संभव नहीं होगा।

16 जून तक मिला पुलिस कस्टडी रिमांड

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी की पूर्व रिहाई को जमानत नहीं कहा जा सकता और बाद में की गई गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया कानूनी रूप से वैध है।

हत्या जैसे गंभीर अपराध, लंबित जांच और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बरामदगी की आवश्यकता को देखते हुए अदालत ने आरोपी मुज्जमिल उर्फ मुज्जू हसन अली को 16 जून 2026 तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

अब जांच इन अहम बिंदुओं पर केंद्रित

हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी

मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच

घटना से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल

हत्या के कारण और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ना

स्पेशल रिपोर्ट निष्कर्ष

यशोधरा नगर हत्या प्रकरण में अदालत के ताजा फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी की पूर्व रिहाई और विधिक जमानत में महत्वपूर्ण अंतर होता है। मराठी भाषा को लेकर उठे विवाद, आरोपी के शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रस्तुति और पुनः गिरफ्तारी की वैधता पर अदालत की टिप्पणी इस मामले को कानूनी दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण बना रही है। अब 16 जून तक की पुलिस पूछताछ और जांच में सामने आने वाले साक्ष्य इस बहुचर्चित हत्या कांड की आगे की दिशा तय करेंगे।

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