खापरखेड्यात SBI एटीएम फोडण्याचा मोठा कट उधळला; गॅस कटरने मशीन कापून लाखोंची रोकड लंपास करण्याचा प्रयत्न

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील खापरखेडा परिसरात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) एटीएमवर दरोडा टाकण्याचा मोठा प्रयत्न पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे आणि परिस्थितीमुळे फसला. मिलन चौक येथील एसबीआय एटीएममध्ये पहाटेच्या सुमारास चार मुखवटाधारी चोरट्यांनी प्रवेश करून गॅस कटरच्या सहाय्याने एटीएम मशीन फोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र रोकड काढण्याआधीच कोणीतरी येत असल्याची चाहूल लागल्याने आरोपींना घटनास्थळावरून पळ काढावा लागला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी पहाटे चार अज्ञात आरोपी एटीएममध्ये घुसले. आत प्रवेश करताच त्यांनी सर्वप्रथम सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यावर स्प्रे मारून तो निकामी केला. त्यानंतर गॅस कटरच्या सहाय्याने एटीएम मशीन कापण्यास सुरुवात केली. आरोपींनी मशीन मोठ्या प्रमाणात कापली होती आणि रोकड बाहेर काढण्याच्या तयारीत होते.
दरम्यान, बाहेरून कोणीतरी येत असल्याची चाहूल लागताच आरोपी घाबरले. पकडले जाण्याच्या भीतीने त्यांनी घटनास्थळावरून तातडीने पलायन केले. त्यामुळे लाखो रुपयांची संभाव्य चोरी टळली.
सकाळी नागरिकांनी एटीएमची मोडतोड झालेली अवस्था पाहून पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच खापरखेडा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि पंचनामा करून तपास सुरू केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात येत असून आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके कार्यरत आहेत.
विशेष म्हणजे, याच एटीएमला यापूर्वीही चोरट्यांनी लक्ष्य केले होते. वर्ष 2025 मध्येही याच ठिकाणी एटीएम फोडून चोरी करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पोलीस तांत्रिक पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तपासाच्या आधारे आरोपींचा माग काढत असून लवकरच त्यांना अटक करण्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
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