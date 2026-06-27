कामठीत शुक्रवारी बाजार परिसरात महिलेची निर्घृण हत्या; चाकूचे वार करून संपविले

कामठी : नागपूर जिल्यातील कामठी शहरातील शुक्रवारी बाजार परिसरात एका अज्ञात महिलेची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी उघडकीस आली. दरोगा मशिदीजवळ रक्ताच्या थारोळ्यात महिलेचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच कामठी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला.
प्राथमिक तपासात अज्ञात हल्लेखोराने धारदार शस्त्राने महिलेवर सपासप वार केल्याचे समोर आले आहे. मृत महिलेच्या छाती, पाठी आणि पायावर चाकूचे चार खोल वार आढळून आले असून, अतिरक्तस्रावामुळे तिचा घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
मृत महिलेचे वय अंदाजे ४० वर्षे असून, अद्याप तिची ओळख पटलेली नाही. मात्र, तिच्या हातावर ‘SMP’ असे गोंदलेले (टॅटू) असल्याने तोच तपासातील महत्त्वाचा धागा ठरत आहे. या आधारे महिलेची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू आहेत.
घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले असून, परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजही तपासले जात आहे. या फुटेजच्या आधारे आरोपींचा माग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या खळबळजनक हत्येप्रकरणी कामठी पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत असून, महिलेची ओळख आणि हत्येमागील नेमके कारण शोधण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.
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