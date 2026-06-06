पति को जान से मारने की धमकी देकर महिला से ₹2.60 लाख की उगाही, दुष्कर्म का आरोप

नागपुर टुडे – नागपुर के हिंगणा थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला से पति को जान से मारने की धमकी देकर नकदी और सोने के आभूषण वसूलने तथा बाद में दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर हिंगणा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हिंगणा थाना क्षेत्र में रहने वाली 26 वर्षीय महिला की पहचान आरोपी विष्णु मारोतराव बनकर से पहले से थी। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर समय-समय पर नकद रकम और सोने के आभूषण अपने कब्जे में लिए।
महिला के मुताबिक, आरोपी ने धमकी और दबाव बनाकर उससे कुल 2 लाख 60 हजार 500 रुपये की उगाही की। इसके बावजूद वह लगातार और पैसों की मांग करता रहा। जब महिला ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए पैसे देने में असमर्थता जताई, तो आरोपी ने कथित तौर पर उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की।
शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला को नरसाला स्थित एक ओयो होटल में ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। घटना के बाद पीड़िता ने अपने पति के साथ हिंगणा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
हिंगणा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है।
पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है तथा शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।