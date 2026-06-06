Published On : Sat, Jun 6th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

हुड़केश्वर में विवाहिता की मौत: पति और सास पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज, पति गिरफ्तार

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नागपुर: नागपुर के हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति और सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान अंकिता डांगसे (26) के रूप में हुई है। उसकी शादी वर्ष 2022 में नितीन डांगसे के साथ प्रेम विवाह के रूप में हुई थी। दंपति का ढाई साल का एक बेटा भी है।

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मृतका के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नितीन को शराब पीने की लत थी और वह शादी के बाद से अंकिता के साथ अक्सर विवाद करता था। शिकायत के अनुसार आरोपी पति कथित तौर पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना देकर उसे परेशान करता था। नितीन एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत है।

पुलिस के मुताबिक 4 जून को पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद अंकिता ने अपने घर में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और पड़ोसियों ने उसे नीचे उतारकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में भर्ती अंकिता की उपचार के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई।

मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर हुड़केश्वर पुलिस ने पति नितीन डांगसे और उसकी मां पार्वताबाई डांगसे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों की प्रताड़ना से तंग आकर अंकिता ने यह कदम उठाया।

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही मौत के कारणों और आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

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