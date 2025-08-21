कन्हान नदीच्या पुरामुळे इन्टेक विहिरींमधून पाणी उपसा क्षमता कमी

नागपूर,: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कन्हान नदी तुडुंब भरून वाहत आहे. त्यामुळे इन्टेक विहिरीतील स्ट्रेनर्स व सक्शन माऊथ्स वाळू, गाळ व दगडामध्ये गाडले गेले असून पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहेत.
यामुळे पाणी उचलण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे आणि प्रक्रिया केंद्राकडे जाणारे कच्च्या पाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. सध्या मर्यादित प्रमाणात हाताने स्ट्रेनर स्वच्छता करून इन्टेक विहिरी अंशतः कार्यरत ठेवण्यात येत आहेत.
परिणामी, कन्हान जलशुद्धीकरण केंद्र (WTP) फक्त अंशतः क्षमतेने पंपिंग करत आहे. गाळ व वाळू हटवूनच केंद्राची संपूर्ण क्षमता पुनर्संचयित होऊ शकते, जे पाणी पातळी उतरल्यावरच शक्य होईल. ही स्थिती काही दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे.
मनपा-OCW चे पथक सतर्क असून पाण्याची पातळी कमी झाल्यावर तत्काळ गाळ काढणी व दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यास सज्ज आहे.
प्रभावित कमांड क्षेत्रे (CAs):
१. भारतवाडी ESR CA – देशपांडे लेआऊट, आदर्श नगर झोपडपट्टी, हिवरी कोटा, शैलेश नगर, देवी नगर, कामाक्षी नगर, सदाशिव नगर, वाठोडा बस्ती, घर संसार सोसायटी, सालासार विहार कॉलनी, न्यू सुरज नगर, संघर्ष नगर
२. कळमना ESR CA – पुंजारामवाडी, वैरागडेवाडी, बाजार चौक, गोपाल नगर, संजय नगर, साखरकर वाडी, चिखली बस्ती, एनआयटी क्वार्टर्स, चिखली लेआऊट औद्योगिक परिसर, कुंभारपुरा, खापरे मोहल्ला, नागराज चौक
३. सुभान नगर ESR CA – साई नगर, नेताजी नगर, म्हाडा कॉलनी, विजय नगर, निवृत्ती नगर, भारत नगर, लक्ष्मी नगर, गुलमोहर नगर, भगत नगर, महादेव नगर, भारतवाडा, दुर्गा नगर, गुजराती कॉलनी, चंद्र नगर, जुनी पारडी, एचबी टाऊन, आभा कॉलनी, शिक्षक कॉलनी, ओम नगर, तलामले नगर
४. मिनिमाता ESR CA – मिनिमाता नगर, जानकी नगर, पंच झोपडपट्टी, जलाराम नगर, सूर्य नगर, एसआरए योजना, जनता कॉलनी, चिखली लेआऊट औद्योगिक परिसर
५. भांडेवाडी ESR CA – पवनशक्ती नगर, अबूमिया नगर, तुलसी नगर, अंतुजी नगर, मेहर नगर, साहिल नगर, सरजू टाऊन, खंडवानी टाऊन, वैष्णोदेवी नगर, श्रवण नगर, महेश नगर, सुरज नगर
६. लकडगंज ESR-१ CA – जुनी मंगलवारी, भुजाडे मोहल्ला, चिंचघरे मोहल्ला, स्वीपर कॉलनी, माताघरे मोहल्ला, मट्टीपुरा, हत्तीनाळा, गरोबा मैदाण, दिगोरीकर चौक, कापसे चौक, धवडे मोहल्ला, माटे चौक, छापरु नगर, हरिहर नगर, जगजीवनराम नगर, जुना बगडगंज, बजरंग नगर, गुजर नगर, कुंभारटोळी
७. लकडगंज ESR-२ CA – सतरंजीपुरा, गंगा-जमुना, रामपेठ, बुद्धापुरा, कुंभारपुरा, लकडगंज लेआऊट, एव्हीजी लेआऊट, सतनामी नगर, शाहू मोहल्ला, भगवती नगर, स्मॉल फॅक्टरी एरिया, भाऊराव नगर, धनगंज स्वीपर कॉलनी, सुधर्शन नगर, छापरु नगर चौक
८. बाबुलबन ESR CA – हिवरी नगर, पडोळे नगर, पँथर नगर, पडोळे नगर झोपडपट्टी, हिवरी नगर झोपडपट्टी, शास्त्री नगर झोपडपट्टी, बाबुलबन, शिवाजी सोसायटी, ईडब्ल्यूएस कॉलनी, एमआयजी कॉलनी, एलआयजी कॉलनी, शास्त्री नगर, दत्ता नगर, कुंभारटोळी, वर्धमान नगर, ईस्ट वर्धमान नगर, ट्रान्सपोर्ट नगर
९. पारडी ESR-१ CA – महाजनपुरा, खटीकपुरा, कोश्टीपुरा, दीप नगर, शेंडे नगर, अंबे नगर, विनोबा भावे नगर, बीएच दुर्गा नगर, गोंड मोहल्ला, उडिया मोहल्ला, गजानन मंदिर परिसर, हनुमान नगर, ठवकर वाडी, सद्गुरु नगर, राणी सती सोसायटी
१०. पारडी ESR-२ CA – अशोक नगर, मोक्कर वाडी, सुभाष मैदाण, तळपुरा, शारदा चौक, गंगाबाग, दत्ता चौक, भवानी नगर, घटाटे नगर, राम मंदिर परिसर, शिव नगर, आभा नगर, नवीन नगर, श्याम नगर, दुर्गा नगर, शिवशक्ती नगर, भारतवाडा, पुनापूर बस्ती, भोलश्वर सोसायटी, रेनुका नगर
११. शांतिनगर ESR CA – महेश नगर, साई नगर, कवडपेठ, रामसुमेर नगर, मास्के लेआऊट, मारवाडी चौक, हनुमान नगर, टांडा पेठ सोसायटी, तुलसी नगर, मुदलियार लेआऊट, बांगडे प्लॉट, जागृती नगर, लाल नगर, भारती बाबा समाधी, तेलीपुरा, गोंधपुरा, ४० टॉयलेट परिसर, आरपीएफ क्वार्टर्स, जय भीम चौक, कुडबी कॉलनी, पांच देवल काशाब कॉलनी
१२. वांजरी ESR CA – विनोभाभावे नगर, नागसेनवन, राजीव गांधी नगर, संतोष नगर, वंदेवी नगर, गुलशन नगर, वैष्णोदेवी, चिंतामणी नगर, तुकाराम नगर, ओम साई नगर, ओल्ड कामठी रोड, स्वामी विवेकानंद नगर, भवानी नगर, कुंदनलाल गुप्ता नगर, छत्तीसगडी एरिया, एचबी नगर, बळे नगर, वैभवलक्ष्मी नगर
१३. कळमना NIT ESR CA – चित्रशाळा नगर, अन्नपूर्णा नगर, महालक्ष्मी नगर, आदर्श नगर, कालीमाता नगर, दत्ता नगर, तुलसी नगर, बालाजी नगर, नागराज नगर, न्यू गणेश नगर, नर्मदा नगर, कळमना वस्ती, लाभलक्ष्मी नगर, वाजपेयी नगर
१४. नंदनवन (जुना) ESR CA – नंदनवन झोपडपट्टी (केडीके कॉलेज), राजेंद्र नगर, नंदनवन झोपडपट्टी (जगनाडे चौक), नंदनवन लेआऊट, कीर्ती नगर, नंदनवन कॉलनी, कावेलू क्वार्टर्स, एलआयजी, एमआयजी, हसनबाग, व्यंकटेश नगर
१५. नंदनवन ESR-१ CA – विजय पंडित नगर, सहकार नगर, डायमंड नगर, मित्रविहार नगर, बाहुबली नगर, भाग्यश्री नगर, शक्ती माता नगर, शेष नगर, शिवंकर नगर, मुरलीनंदन नगर, गोपालकृष्ण नगर, सरस्वती नगर, संताजी नगर, श्रीकृष्ण नगर, इंद्रादेवी टाऊन, विद्या नगर, स्वराज विहार, संकल्प नगर, शेष नगर झोपडपट्टी, श्री नगर, दर्शन कॉलनी, वेंकटेश नगर, सद्भावना नगर, वृंदावन नगर
१६. नंदनवन ESR-२ CA – धन्वंतरी नगर, पवनसुत नगर, चिटणीस नगर, आदर्श नगर, ईश्वर नगर, कामगार नगर, प्रभु नगर, रमना मारुती नगर, रतन नगर, गाडगे बाबा नगर, मित्रविहार नगर, गुरुदेव नगर, कबीर नगर, बापू नगर, भांडे प्लॉट, मिरे लेआऊट, हर्पुर नगर, प्रेम नगर, संतोषी माता नगर, श्यामबाग, ईपीएफओ ऑफिस, ठाकूर प्लॉट, सिंधिबन, औलिया नगर, ताजबाग झोपडपट्टी
१७. ताजबाग ESR CA – टेलिफोन नगर, बेलदार नगर, कीर्ती नगर, संत तुकडोजी नगर, राहुल नगर, स्मृती नगर, वैभव नगर, सर्वश्री नगर, ओम काशीनाथ नगर, महानंदा नगर, प्रगती कॉलनी, साई नगर, योगेश्वर नगर, बिरसा नगर, आदिवासी सोसायटी, जिजामाता नगर, ओल्ड दिगोरी, रामकृष्ण नगर, सेनापती नगर, राधेश्वर नगर
१८. खरबी ESR CA – सेनापती नगर, योगेश्वर नगर, आराधना नगर, स्नेहल नगर, चौधरी लेआऊट, साईबाबा नगर, चैतन्येश्वर नगर, राधाकृष्ण नगर, अनमोल नगर, लता मंगेशकर नगर, लोककल्याण नगर, शारदा नगर, तेजस्विनी नगर, गजानन नगर
१९. सक्करदरा ESR-३ CA – आझाद कॉलनी, आतकर लेआऊट, शिवांगी सोसायटी, निराळा सोसायटी
२०. वाठोदा अमृत ESR CA – न्यू संगम नगर, सरोदय नगर, श्रीराम नगर, कामाक्षी लेआऊट, कीर्तिधाम सोसायटी
२१. बिनाकी (जुना) ESR CA – पंचशील नगर, आदर्श नगर, राणी दुर्गावती चौक, महेंद्र नगर, महर्षी दयानंद नगर, पांचकुवा, मेहंदीबाग कॉर्नर, खांते नगर, सुजाता नगर, फारूक नगर, नवी बस्ती, बाबा बुद्धाजी नगर, कुंभारटोळी, कब्रस्तान क्षेत्र (आशीनगर)
२२. बिनाकी ESR-१ CA – संगम नगर, हमीद नगर, केजीएन सोसायटी, प्रवेश नगर, यशोदा नगर, संघर्ष नगर, पांडे बस्ती, योगी अरविंद नगर, शिवशक्ती नगर, पवन नगर, पीएमएवाय वसाहत, टीपू सुलतान चौक क्षेत्र, महबूबपुरा
२३. बिनाकी ESR-२ CA – इंदिरा माता नगर, संजय गांधी नगर, गोंड मोहल्ला, आनंद नगर, राणी दुर्गावती चौक क्षेत्र, कांजी हाऊस क्षेत्र, मोहम्मद रफी चौक क्षेत्र, एकता नगर, यादव नगर, यादव नगर हौसिंग बोर्ड, सुदाम नगर, चिमुरकर लेआऊट, तथागत नगर, प्रबुद्ध नगर, बंदे नवाज नगर, स्वीपर कॉलनी, धम्म दीप नगर, पंचवटी नगर, बोकडे लेआऊट, बँक कॉलनी
२४. उप्पलवाडी NIT ESR CA – औद्योगिक क्षेत्र, पाहुणे लेआऊट, धम्मानंद नगर, डायमंड नगर, आरके लेआऊट, राज नगर, बाबा दिवान लेआऊट, प्रिन्स लॉन परिसर, आंबेडकर चौक परिसर, रिलायन्स लेआऊट, आजरी-मांजरी, भीमवाडी झोपडपट्टी, पिवळी नदी गाव, भंते आनंद कौशल्या नगर, रहमत नगर, एकता नगर, शिव नगर, बिलाल नगर, फातिमा मशिद परिसर, चप्पल कारखाना (डीटी), कौशल्या नगर (डीटी), हस्तिनापूर, बरकाते रजा मशिद परिसर, शबिना हौसिंग सोसायटी, उप्पलवाडी औद्योगिक क्षेत्र
२५. इंदोरा ESR-१ CA – बारा खोली, मॉडेल टाऊन, चौक्स कॉलनी, न्यू ठवरे कॉलनी, ओल्ड ठवरे कॉलनी, त्रिकोणी पट्टा, रिपब्लिकन नगर, श्रावस्ती नगर, मिसाळ लेआऊट, आंबेडकर कॉलनी, लघुवेतन कॉलनी, इंदोरा झोपडपट्टी, बड़ा इंदोरा, धम्मकुटी बुद्ध विहार, गौतम बुद्ध विहार, पंजाबी लाईन, शिव मंदिर, माया नगर, विद्या नगर, नागपूर झोपडपट्टी सोसायटी, ग्रामीण पोलीस मुख्यालय
२६. इंदोरा ESR-२ CA – टेका नाका, हबीब नगर, बाबा बुद्धाजी नगर (महेंद्र नगर टाकी), अशोक नगर, अशोक नगर बुद्ध विहार, बड़ा भाऊ पेठ, गुरु नानकपुरा, नवी बस्ती, वैषाली नगर, गुरु नानकपुरा, ताज नगर, मुकुंद नगर, बुद्ध नगर, बुद्धा पार्क १ आणि २, मिलिंद नगर, आशी नगर टेका, कमाल चौक
२७. बेजनबाग ESR CA – जरीपटका मार्केट क्षेत्र, वसंत शाह चौक, कमलफुल चौक, सिंधु नगर सोसायटी, जनता हॉस्पिटल, चौधरी चौक, चावला चौक, वडपकड, महात्मा गांधी स्कूल, माथ मोहल्ला, भंडार मोहल्ला, गोंड मोहल्ला, सुधर्शन कॉलनी, गार्डन लेआऊट, बेजनबाग मैदान, तीन की चाल, एम्प्रेस मिल क्वार्टर्स, खदान लेआऊट, लुंबिनी नगर, जुना जरीपटका, भीम चौक, बजाज कॉलेज, महात्मा फुले नगर, महावीर नगर, दयानंद पार्क, नाझुल लेआऊट, दिलीप नगर, गुरु नानक कॉलेज, इंदोरा चौकी, मोठा इंदोरा
२८. गमदूर DT
२९. जसवंत DT
३०. चप्पल कारखाना DT
३१. बस्तरवाडी IA CA – नयापुरा, लोधीपुरा, गोंडपुरा, श्रीराम सोसायटी, पौनिकर सायकल स्टोअर, नागा शिव मंदिर, माता मंदिर, रामदल आखाडा, श्रीवास्तव विहार, बहुली विहीर, देवघरपुरा, पहाडपुरा, लालगंज, कमीयाबाग, इतवारी पोस्ट ऑफिस, पांचदेवळ मंदिर, बस्तरवाडी माता मंदिर, विठ्ठु महाजन हाऊस, गोधेवली गल्ली, तेलघानी, कुंभारपुरा, संगवार विहीर, राऊत चौक, तेलीपुरा पेवथा
३२. बस्तरवाडी IB CA – चकना चौक, मराठा चौक, गुप्ता चौक, छत्तीसगडी राम मंदिर, नाईक तलाव, बांग्लादेश पोलीस चौकी, बैरागीपुरा, टांडा पेठ नवी बस्ती, मोचिपुरा राम नगर, बाराईपुरा, संभाजी कासार, बंगालीपंजा, मुसलमानपुरा, विंकर कॉलनी, ठाकरेग्राम, खटीकपुरा, लाडपुरा, कुंभारपुरा
३३. बस्तरवाडी-२ CA – कुंदनलाल गुप्ता नगर, बोहरा कब्रस्तान, कोल्बास्वामी नगर, तिनखडे लेआऊट, वृंदावन नगर, मेहंदीबाग कॉलनी, बिनाकी मंगलवारी, जोशीपुरा, गोसावी घाट, डोर्ले हाऊस, निमजे आटा चक्की, पोळा मैदाण, भोले नगर, आनंद नगर, बिनाकी लेआऊट, नामदेव नगर, अनुसया माता नगर
कृपया नागरिकांनी या काळात पाण्याचा वापर काटेकोरपणे करावा. परिस्थिती सुधारत गेल्यावर आवश्यक अपडेट्स देण्यात येतील.
पाणीपुरवठ्याबाबत अधिक माहितीसाठी, ग्राहक NMC-OCW हेल्पलाइन क्रमांक 1800 266 9899 वर संपर्क साधू शकतात किंवा contact@ocwindia.com वर ईमेल करू शकतात.