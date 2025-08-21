Reduced Water Lifting from Kanhan Intake Wells Due to Flooded River Conditions

Nagpur: Due to incessant rainfall over the past few days, the Kanhan River is flowing at full spate. As a result, the intake well strainers and suction mouths have become submerged under sand, debris, and dunnage.

This situation has significantly constrained the water lifting capacity, leading to reduced raw water being drawn from the river for treatment. Currently, limited manual cleaning of strainers is being carried out to keep the intake wells partially functional.

Gold Rate 18 Aug 2025 Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /- Gold 22 KT ₹ 93,100 /- Silver/Kg ₹ 1,15,400/- Platinum ₹ 48,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

Accordingly, the Kanhan Water Treatment Plant (WTP) is operating only at partial pumping capacity. Restoration to full capacity will only be possible after the removal of the accumulated sand and debris, once floodwaters recede. This condition is expected to prevail for the next few days.

The NMC-OCW teams are on high alert and fully prepared to undertake desilting and restoration operations immediately after the water levels go down.

Affected Command Areas (CAs):

Bharatwadi ESR CA – Deshpande Layout, Adarsh Nagar Slum, Hiwri Kota, Shailesh Nagar, Devi Nagar, Kamakshi Nagar, Sadashiv Nagar, Wathoda Basti, Ghar Sansar Society, Salasar Vihar Colony, New Suraj Nagar, Sangharsh Nagar

Kalamna ESR CA – Punjaramwadi, Vairagadewadi, Bazar Square, Gopal Nagar, Sanjay Nagar, Sakharkar Wadi, Chikhali Basti, NIT Quarters, Chikhali Layout Industrial Area, Kumbharpura, Khapre Mohalla, Nagraj Square

Subhan Nagar ESR CA – Sai Nagar, Netaji Nagar, Mhada Colony, Vijay Nagar, Nivruti Nagar, Bharat Nagar, Lakshmi Nagar, Gulmohar Nagar, Bhagat Nagar, Mahadeo Nagar, Bharatwada, Durga Nagar, Gujarati Colony, Chandra Nagar, Juni Pardi, HB Town, Abha Colony, Shikshak Colony, Om Nagar, Talamale Nagar

Minimata ESR CA – Minimata Nagar, Janki Nagar, Panch Zopda, Jalaram Nagar, Surya Nagar, SRA Scheme, Janta Colony, Chikhali Layout Industrial Area

Bhandewadi ESR CA – Pawanshakti Nagar, Abbumiya Nagar, Tulsi Nagar, Antuji Nagar, Mehar Nagar, Sahil Nagar, Sarju Town, Khandwani Town, Vaishnodevi Nagar, Shrawan Nagar, Mahesh Nagar, Suraj Nagar

Lakadganj ESR 1 CA – Juni Mangalwari, Bhuzade Mohalla, Chinchghare Mohalla, Sweeper Colony, Mataghare Mohalla, Mattipura, Hattinala, Garoba Maidan, Dighorikar Square, Kapse Square, Dhawade Mohalla, Mate Square, Chapru Nagar, Harihar Nagar, Jagjivanram Nagar, Juna Bagadganj, Bajrang Nagar, Gujar Nagar, Kumbhartoli

Lakadganj ESR 2 CA – Satranjipura, Gangajamuna, Rampeth, Buddhapura, Kumbharpura, Lakadganj Layout, AVG Layout, Satnami Nagar, Shahu Mohalla, Bhagwati Nagar, Small Factory Area, Bhaurao Nagar, Dhanaganj Sweeper Colony, Sudarshan Nagar, Chapru Nagar Square

Babulban ESR CA – Hiwri Nagar, Padole Nagar, Panther Nagar, Padole Nagar Slum, Hiwri Nagar Slum, Shastri Nagar Slum, Babulban, Shivaji Society, EWS Colony, MIG, LIG Colony, Shastri Nagar, Dutta Nagar, Kumbhartoli, Wardhaman Nagar, East Wardhaman Nagar, Transport Nagar

Pardi ESR 1 CA – Mahajanpura, Khatikpura, Koshtipura, Deep Nagar, Shende Nagar, Ambe Nagar, Vinoba Bhave Nagar, BH Durga Nagar, Gond Mohalla, Udiya Mohalla, Gajanan Mandir Parisar, Hanuman Nagar, Thawkar Wadi, Sadguru Nagar, Rani Sati Society

Pardi ESR 2 CA – Ashok Nagar, Morkar Wadi, Subhash Maidan, Talpura, Sharda Chowk, Gangabagh, Datta Chowk, Bhavani Nagar, Ghatate Nagar, Ram Mandir Parisar, Shiv Nagar, Abha Nagar, Navin Nagar, Shyam Nagar, Durga Nagar, Shiv Shakti Nagar, Bharatwada, Punapur Basti, Bholeshwar Society, Renuka Nagar

Shanti Nagar ESR CA – Mahesh Nagar, Sai Nagar, Kawdapeth, Ramsumer Nagar, Maskey Layout, Marwadi Chowk, Hanuman Nagar, Tandapeth Society, Tulsi Nagar, Mudliyar Layout, Bangde Plot, Jagruti Nagar, Lal Nagar, Bharti Baba Samadhi, Telipura, Gondhpura, 40 Toilet, RPF Quarter, Jai Bhim Chowk, Kudbi Colony, Pach Deval Kashab Colony

Wanjri ESR CA – Vinobhave Nagar, Nagsenvan, Rajiv Gandhi Nagar, Santosh Nagar, Vandevi Nagar, Gulshan Nagar, Vaishnodevi, Chintamani Nagar, Tukaram Nagar, Om Sai Nagar, Old Kamptee Road, Swami Vivekanand Nagar, Bhawani Nagar, Kundanlal Gupta Nagar, Chattisgadi Area, HB Nagar, Bele Nagar, Vaibhav Laxmi Nagar

Kalamna NIT ESR CA – Chitrashala Nagar, Annapurna Nagar, Mahalaxmi Nagar, Adarsh Nagar, Kalimata Nagar, Datta Nagar, Tulsi Nagar, Balaji Nagar, Nagraj Nagar, New Ganesh Nagar, Narmada Nagar, Kalamna Wasti, Labhlaxmi Nagar, Vajpayee Nagar

Nandanvan Exist. ESR CA – Nandanvan Slum KDK College, Rajendra Nagar, Nandanvan Slum Jagnade Square, Nandanvan Layout, Kirti Nagar, Nandanvan Colony, Kawelu Quarters, LIG, MIG, Hasanbagh, Vyankatesh Nagar

Nandanvan ESR 1 CA – Vijay Pandit Nagar, Sahakar Nagar, Diamond Nagar, Mitravihar Nagar, Bahubali Nagar, Bhagyashree Nagar, Shakti Mata Nagar, Shesh Nagar, Shivankar Nagar, Murlinadan Nagar, Gopal Krishna Nagar, Saraswati Nagar, Santaji Nagar, Shri Krishna Nagar, Inderadevi Town, Vidya Nagar, Swaraj Vihar, Sankalp Nagar, Shesh Nagar Zopadpati, Shri Nagar, Darshan Colony, Venkatesh Nagar, Sadbhavana Nagar, Vrundavan Nagar

Nandanvan ESR 2 CA – Dhanvantri Nagar, Pawansut Nagar, Chitnis Nagar, Adarsh Nagar, Ishwar Nagar, Kamgar Nagar, Prabhu Nagar, Ramna Maruti Nagar, Ratan Nagar, Gadge Baba Nagar, Mitravihar Nagar, Gurudev Nagar, Kabir Nagar, Bapu Nagar, Bhande Plot, Mire Layout, Harpur Nagar, Prem Nagar, Santoshi Mata Nagar, Shyambagh, EPFO Office, Thakur Plot, Sindhiban, Auliya Nagar, Tajbagh Slum

Tajbagh ESR CA – Telephone Nagar, Beldar Nagar, Kirti Nagar, Sant Tukdoji Nagar, Rahul Nagar, Smruti Nagar, Vaibhav Nagar, Sarvashri Nagar, Om Kashinath Nagar, Mahananda Nagar, Pragati Colony, Sai Nagar, Yogeshwar Nagar, Birsa Nagar, Adivasi Society, Jijamata Nagar, Old Dighori, Ramkrishna Nagar, Senapati Nagar, Radheshwar Nagar

Kharbi ESR CA – Senapati Nagar, Yogeshwar Nagar, Aradhana Nagar, Snehal Nagar, Choudhary Layout, Saibaba Nagar, Chaitanyeshwar Nagar, Radha Krishna Nagar, Anmol Nagar, Lata Mangeshkar Nagar, Lokkalyan Nagar, Sharda Nagar, Tejaswini Nagar, Gajanan Nagar

Sakkardara ESR 3 CA – Azad Colony, Atkar Layout, Shivangi Society, Nirala Society

Wathoda Amrut ESR CA – New Sangam Nagar, Saroday Nagar, Shriram Nagar, Kamakshi Layout, Kirtidham Society

Binaki Exist. ESR CA – Panchsheel Nagar, Adarsh Nagar, Rani Durgawati Chowk, Mahendra Nagar, Maharishi Dayanand Nagar, Panchkuwa, Mehandi Bagh Corner, Khante Nagar, Sujata Nagar, Farooque Nagar, Nayi Basti, Baba Buddhaji Nagar, Kumbhartoli, Kabrastan Area Ashinagar

Binaki ESR 1 CA – Sangam Nagar, Hamid Nagar, KGN Society, Pravesh Nagar, Yashodara Nagar, Sangharsh Nagar, Panday Basti, Yogi Arvind Nagar, Shiv Shakti Nagar, Pawan Nagar, PMAY Vasahat, Tipu Sultan Square Area, Mehboob Pura

Binaki ESR 2 CA – Indira Mata Nagar, Sanjay Gandhi Nagar, Gond Mohalla, Anand Nagar, Rani Durgawati Chowk Area, Kanji House Area, Mohammed Rafi Square Area, Ekta Nagar, Yadav Nagar, Yadav Nagar Housing Board, Sudam Nagar, Chimurkar Layout, Tathagat Nagar, Prabuddh Nagar, Bande Nawaz Nagar, Sweeper Colony, Dhamma Deep Nagar, Panchwati Nagar, Bokde Layout, Bank Colony

Uppalwadi NIT ESR CA – Industrial Area, Pahune Layout, Dhammanand Nagar, Diamond Nagar, RK Layout, Raj Nagar, Baba Deewan Layout, Prince Lawn Area, Ambedkar Square Area, Reliance Layout, Ajri-Manjri, Bhimwadi Slum, Pilli Naddi Village, Bhante Anand Kaushalya Nagar, Rehmat Nagar, Ekta Nagar, Shiv Nagar, Bilal Nagar, Fatema Masjid Area, Chappal Karkhana DT, Kaushalya Nagar DT, Hastinapur, Barkate Raza Masjid Area, Shabina Housing Society, Uppalwadi Industrial Area

Indora ESR 1 CA – Bara Kholi, Model Town, Chalks Colony, New Thaware Colony, Old Thaware Colony, Trikoni Patta, Republican Nagar, Shrawasthi Nagar, Misal Layout, Ambedkar Colony, Laghuvetan Colony, Indora Zhopadpatti, Bada Indora, Dhamma Kuti Buddh Vihar, Gautam Buddh Vihar, Punjabi Line, Shiv Mandir, Maya Nagar, Vidya Nagar, Nagpur Slum Society, Gramin Police Mukhyalaya

Indora ESR 2 CA – Teka Naka, Habib Nagar, Baba Buddhaji Nagar (Mahendra Nagar Tank), Ashok Nagar, Ashok Nagar Buddha Vihar, Bada Bhau Peth, Gurunanak Pura, Nayi Basti, Vaishali Nagar, Guru Nanakpura, Taj Nagar, Mukund Nagar, Buddh Nagar, Buddha Park 1 & 2, Milind Nagar, Ashi Nagar Teka, Kamal Square

Bezanbagh ESR CA – Jaripatka Market Area, Vasant Shah Square, Kamalphool Square, Sindhu Nagar Society, Janta Hospital, Chaudhry Square, Chawla Square, Wadpakad, Mahatma Gandhi School, Math Mohalla, Bhandar Mohalla, Gond Mohalla, Sudarshan Colony, Garden Layout, Bezonbagh Ground, Teen Ki Chal, Empress Mill Quarters, Khadan Layout, Lumbini Nagar, Juna Jaripatka, Bhim Square, Bajaj College, Mahatma Phule Nagar, Mahaveer Nagar, Dayanand Park, Nazul Layout, Dilip Nagar, Gurunanak College, Indora Chawki, Motha Indora

Gamdoor DT

Jaswant DT

Chappal Karkhana DT

Bastarwadi IA CA – Nayapura, Lodhipura, Gondpura, Shriram Society, Paunikar Cycle Store, Naga Shiv Mandir, Mata Mandir, Ramdal Aakhada, Shrivastav Vihar, Bahuli Vihir, Devgharpura, Pahadpura, Lalganj, Kamiya Bagh, Itwari Post Office, Paanchdewal Mandir, Bastarwadi Mata Mandir, Vithu Mahajan House, Godhewali Gali, Telghani, Kumbharpura, Sangwar Vihir, Raut Chowk, Telipura Pevtha

Bastarwadi IB CA – Chakna Chowk, Maratha Chowk, Gupta Chowk, Cattisgadi Ram Mandir, Naik Talao, Bangladesh Police Chowki, Bairagipura, Tandapeth New Basti, Mochipura Ram Nagar, Baraipura, Sambhaji Kasar, Bangalipanja, Musalmanpura, Vinkar Colony, Thakkargram, Khatikpura, Ladpura, Kumbharpura

Bastarwadi 2 CA – Kundanlal Gupta Nagar, Bohra Kabrista, Kolbaswami Nagar, Tinkhade Layout, Brindavan Nagar, Mehendibagh Colony, Binaki Mangalwari, Joshipura, Gosavi Ghat, Dorle House, Nimje Atta Chakki, Pola Maidan, Bhole Nagar, Anand Nagar, Binaki Layout, Namdev Nagar, Anusaya Mata Nagar

Citizens are requested to use water cautiously and cooperate with NMC–OCW during this unavoidable situation.

For more information about water supply, consumers can contact NMC-OCW Helpline No 1800 266 9899 or email at contact@ocwindia.com.