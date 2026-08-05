नागपूर: 170 झोपडपट्टी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची विकास ठाकरे यांची मागणी

नागपूर: पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील राजनगर आणि संत ज्ञानेश्वर नगर येथील 170 हून अधिक कुटुंबांचे पुनर्वसन न करता घरे पाडण्यात आल्याचा आरोप करत आमदार विकास ठाकरे यांनी या कुटुंबांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी त्यांनी झोपडपट्टीवासीयांसह जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांची भेट घेऊन यासंदर्भात निवेदन सादर केले.
ठाकरे यांनी सांगितले की, राजनगर आणि संत ज्ञानेश्वर नगर परिसरातील ही कुटुंबे गेल्या 40 ते 50 वर्षांपासून वास्तव्यास होती. मात्र कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता त्यांची घरे पाडण्यात आली. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून सुमारे 170 कुटुंबे रस्त्याच्या आणि नाल्यांच्या कडेला अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत राहत आहेत.
यापूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन दिले होते. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
आमदार ठाकरे यांनी या कुटुंबांचे प्रधानमंत्री आवास योजना, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) आणि म्हाडा यांच्या घरकुल योजनांमध्ये तातडीने पुनर्वसन करण्याची मागणी केली.
निवेदनात त्यांनी नमूद केले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार असून अनुच्छेद 19(1)(ई) अंतर्गत निवारा आणि वास्तव्याचा अधिकारही संरक्षित आहे. त्यामुळे पूर्वपुनर्वसनाशिवाय झोपडपट्टीवासीयांची घरे पाडणे संविधानाच्या भावनेच्या विरोधात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, मानकापूर येथील संत ज्ञानेश्वर नगरमधील सुमारे 85 कुटुंबांची घरे रेल्वे प्रकल्पासाठी, तर राजनगरमधील सुमारे 82 कुटुंबांची घरे अग्निशमन महाविद्यालयासाठी पाडण्यात आली. तसेच झिंगाबाई टाकळी येथील आदर्श नगर आणि ताजनगर येथील झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांनाही अशाच परिस्थितीला सामोरे जावे लागल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या सर्व प्रभावित कुटुंबांचे तातडीने पुनर्वसन करून त्यांना कायमस्वरूपी निवारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार विकास ठाकरे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
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