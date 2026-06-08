नागपूरच्या छावणी चौकात बस कंडक्टरच्या कथित गैरवर्तनाचा व्हिडिओ व्हायरल; पोलिसांच्या अधिकृत पुष्टीची प्रतीक्षा

नागपूर : शहरातील सदर-छावणी परिसरातील एका कथित मारहाण आणि गैरवर्तनाच्या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ही घटना सदर येथील मंगलवारी कॉम्प्लेक्सजवळील छावणी चौक परिसरात घडल्याचे सांगितले जात आहे.
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक बस कंडक्टर बसमधून खाली उतरून एका वृद्ध व्यक्ती आणि तरुणीसोबत वाद घालताना तसेच त्यांच्याशी कथित गैरवर्तन व मारहाण करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्तीचे वर्तन आक्रमक होते.
हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. सोशल मीडियावरही या घटनेबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
दरम्यान, ही घटना आज घडल्याचे सांगितले जात असले तरी अद्याप पोलिस प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. तसेच संबंधित बस सेवा किंवा परिवहन विभागाकडूनही कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर परिसरात या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू असून, नागरिकांनी घटनेची सखोल चौकशी करून सत्य समोर आणण्याची मागणी केली आहे. व्हिडिओतील आरोप खरे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
नागपूर टुडे या व्हायरल व्हिडिओतील दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी करत नाही. प्रकरणासंदर्भात पोलिस व संबंधित विभागाच्या अधिकृत प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा असून, अधिकृत माहिती उपलब्ध होताच वृत्त अद्ययावत करण्यात येईल.