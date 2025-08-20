Video गोंदिया: ” मिनी कश्मीर ” देखें.. बादलों के ओट में चमकता ” इटियाडोह जलाशय “

गोंदिया। पिछले कुछ दिनों से जिले में हो रही लगातार झमाझम बारिश ने जलस्रोतों को पूरी तरह लबालब कर दिया है। इसी कड़ी में मोरगांव अर्जुनी तहसील का इटियाडोह जलाशय भी अपनी पूरी क्षमता तक भर चुका है और अब ओवरफ्लो हो रहा है।
गेट से बहता झरनों जैसा पानी
बांध के गेट खोलने पर पानी झरनों की तरह गिर रहा है, जिससे आसपास का नजारा बेहद मनमोहक बन गया है।
यह दृश्य न केवल सिंचाई की दृष्टि से राहतभरी खबर है बल्कि प्राकृतिक पर्यटन प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है।
मछुआरों और किसानों की जीवन रेखा ” इटिया डोह जलाशय ”
इटियाडोह बांध गोंदिया जिले के किसानों और मछुआरों के लिए जीवनरेखा माना जाता है।
इस जलाशय से सैकड़ों हेक्टेयर खेतों को सिंचाई का पानी मिलता है और हजारों ग्रामीणों की प्यास बुझती है।
इस साल भरपूर बारिश के कारण बांध का पूरा जलस्तर भर गया है, जिससे किसानों की उम्मीदें भी दोगुनी हो गई हैं।
ड्रोन कैमरे से कैद विहंगम दृश्य
प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर इटियाडोह बांध का विहंगम दृश्य ड्रोन कैमरे से कैद किया गया है।
ड्रोन ऑपरेटर कश्मीत भेंडरकर ने आसमान से जो नज़ारे उतारे हैं, उन्होंने मानो गोंदिया को “मिनी कश्मीर” की उपाधि दे दी हो।
हरे-भरे पहाड़, झरनों जैसे बहते पानी और बादलों की ओट में चमकता जलाशय – सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य जैसा प्रतीत होता है।
बांध भर जाने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं , धान की फसल समेत खरीफ सीजन की खेती को अब भरपूर पानी मिलेगा वहीं, ग्रामीण जनता को भी अब जलसंकट से राहत मिलेगी।
रवि आर्य