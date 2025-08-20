मिहान इंडिया लिमिटेडकडून नागपूर मनपाच्या आरोग्य विभागाला २५ लाखांचा सीएसआर निधी!

नागपूर : नागपूर महानगरपालिका (मनपा) आरोग्य विभागाच्या क्षयरोग प्रतिबंधक व नियंत्रण विभागाला मिहान इंडिया लिमिटेड या कंपनीकडून त्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधीअंतर्गत तब्बल २५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या मदतीमुळे शहरातील टीबीविरोधी उपक्रमांना मोठा हातभार मिळणार आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकताच या निधीचा धनादेश मनपाला प्रदान करण्यात आला. या वेळी महापौर, आयुक्त, आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच मिहान इंडिया लिमिटेडचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मनपाच्या आरोग्य विभागाने याआधीही टीबी मुक्त नागपूर अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबवले असून, या निधीमुळे पुढील काळात तपासणी, उपचार सुविधा आणि जनजागृती मोहिमांना गती मिळेल, असे महापौरांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी बोलताना,
“टीबी निर्मूलन हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा महत्त्वाचा संकल्प आहे. २०२५ पर्यंत देश टीबी मुक्त व्हावा, यासाठी सरकारी यंत्रणेसोबत खासगी संस्थांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. मिहान इंडिया लिमिटेडसारख्या कंपन्यांनी अशा प्रकारे पुढे येऊन सामाजिक जबाबदारीचे भान दाखवणे ही समाजासाठी प्रेरणादायी बाब आहे,” असे मत व्यक्त केले.
दरम्यान, क्षयरोग हा संसर्गजन्य आजार असून त्याच्या वेळेवर निदान व उपचारासाठी नागपूर मनपा विविध मोफत सेवा पुरवते. या नव्या निधीमुळे आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम होतील आणि टीबीविरोधी मोहिमेला वेग येईल, असा विश्वास मनपा आयुक्तांनी व्यक्त केला.