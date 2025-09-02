Video गोंदिया: कोच में लगी आग ने रोकी रफ्तार , कई ट्रेनें विलंब व रद्द यात्री परेशान

गोंदिया। मध्य भारत के सबसे व्यस्त रेलमार्गों में से एक हावड़ा-मुंबई रूट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गोंदिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 3 पर खड़े दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन (Accident Relief Medical Van) में अचानक आग भड़क उठी।
कुछ ही पलों में लपटों ने पूरे कोच को अपनी चपेट में ले लिया आग की लपटें और धुआं देखकर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।
धधकती लपटें, रेलवे स्टाफ ने दिखाई तत्परता
धड़कती लपटों के बीच आग पर काबू पानी के लिए
रेलवे स्टाफ ने बिना वक्त गवाए तत्परता दिखाई तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर और पानी की पाइपों के जरिए आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू कर दी इस दौरान स्टेशन पर मौजूद हर अधिकारी और कर्मचारी युद्धस्तर पर राहत कार्य में जुट गया।
कई ट्रेनों के समय सारणी विलंब व रद्द
हावड़ा–मुंबई रूट पर इसका असर पड़ा है इस घटना के चलते रेलवे प्रशासन ने हावड़ा–मुंबई रूट पर ब्लॉक लिया और कई ट्रेनों की समय-सारणी प्रभावित करते हुए उन्हें रद्द या विलंबित कर दिया यात्रियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
गनीमत रही कि बड़ा हादसा टला
सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई हालांकि, दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन का कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया लेकिन राहत की खबर – किसी यात्री की जान नहीं गई।
रवि आर्य