नागपूरसह विदर्भात पुन्हा पावसाची हजेरी; हवामान विभागाचा अलर्ट

नागपूर : काही दिवसांच्या खंडानंतर विदर्भात पुन्हा एकदा मान्सून सक्रिय झाला आहे. हवामान विभागाने २७ ते २९ ऑगस्ट या कालावधीत पूर्व विदर्भात मध्यम ते जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे. नागपूर शहरातील अनेक भागांसाठी तर जोरदार पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
पश्चिम विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातही पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या खालच्या दाबाच्या क्षेत्रामुळे आणि त्याला जोडलेल्या ट्रफ रेषेमुळे विदर्भात नमी पोहोचत आहे. त्यामुळे मान्सूनची सक्रियता वाढल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले.
ट्रफ रेषेमुळे अरब सागर आणि बंगालच्या उपसागर या दोन्ही बाजूंनी येणारी नमी मध्य भारतात पोहोचत असून, विदर्भात पावसाचा सिलसिला काही दिवस कायम राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. नागरिकांना हवामान खात्याने सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.