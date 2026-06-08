Published On : Mon, Jun 8th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात महागाईसह वाढत्या गुन्हेगारीविरोधात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे रस्ता रोको आंदोलन

पोलिसांकडून अनेक विदर्भवादी ताब्यात
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नागपूर : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात वाढती महागाई तसेच नागपुरातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या निषेधार्थ विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने सोमवारी नागपुरात रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर ठिय्या देत सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली. यानंतर पोलिसांनी अनेक विदर्भवाद्यांना ताब्यात घेतले.

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गणेशपेठ बसस्थानकासमोर झालेल्या या आंदोलनात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सर्वसामान्य नागरिक महागाईच्या विळख्यात सापडले आहेत, तर दुसरीकडे नागपुरात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

यावेळी कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर बसून रस्ता रोको आंदोलन केल्याने काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला. आंदोलनादरम्यान सरकारविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीचाही जोरदार पुनरुच्चार करण्यात आला.

जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवत आंदोलनस्थळी बंदोबस्त वाढवला आणि नंतर अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

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