वर्मा आत्महत्या प्रकरण: तिसरी अटक; सरकारी कंत्राटदार राधेश्याम बियानी आरोपी

नागपूर: पी.व्ही. वर्मा आत्महत्या प्रकरणात क्राईम ब्रँचने नाट्यमय वळण घेतले आहे. पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्हचे मॅनेजर शरद मैंद आणि मंजीत सिंग वाडे यांनंतर आता सरकारी कंत्राटदार राधेश्याम बियानी याला अटक करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या प्रकरणात तिसरी अटक नोंदवली गेली आहे.
वर्माच्या पत्नीने तिच्या पतीच्या मृत्यूसाठी तब्बल 10 व्यक्तींना जबाबदार ठरवल्याने तपास अधिक गहन झाला. तपासात संशयास्पद आर्थिक व्यवहार, बनावट गहाणखत आणि बियानीशी संबंधित आर्थिक अनियमिततांचे मोठे जाळे उघड झाले आहे, ज्यावर आधीच चंद्रपूर पोलिसांनी लक्ष ठेवले होते.
तपासकांनी सांगितले की, “आता इतर संशयीत व्यक्तींचे सर्व आर्थिक व्यवहार तपासले जातील. जर आणखी कोणत्याही संशयास्पद व्यवहाराचा शोध लागला, तर ही माहिती थेट ईडी (Enforcement Directorate) कडे दिली जाईल.”
क्राईम ब्रँच या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि संभाव्य भ्रष्टाचाराच्या सर्व पैलूंवर सखोल तपास करत आहे.