Published On : Fri, Mar 20th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात वाहनचोरींचा सुळसुळाट; नंदनवन परिसरात एकाच रात्री तीन दुचाकी लंपास

Advertisement

नागपूर : शहरात वाहनचोरीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असून पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहत आहे. नंदनवन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पुन्हा एकदा चोरट्यांनी धाडस दाखवत पोलिसांनाच जणू उघड आव्हान दिले आहे.

केडीके कॉलेजजवळील व्यंकटेश नगर परिसरात मंगळवारी रात्री अज्ञात चोरट्यांनी तीन दुचाकी वाहने चोरून नेली.

Gold Rate
Mar 19 2026 - Time 10.46 Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,53,800 /-
Gold 22 KT ₹ 1,43,000 /-
Silver/Kg ₹ 2,45,300 /-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले असून त्यामध्ये चोरटे कोणतीही घाईगडबड न करता सहजपणे वाहने घेऊन जाताना दिसत आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या गस्त आणि सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकार नवीन नसून यापूर्वीही या परिसरात सायकल आणि दुचाकी चोरीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. मात्र, त्यावर प्रभावी आळा बसलेला नाही.

सतत घडणाऱ्या या चोरीच्या घटनांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची नोंद घेतली असून चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे.

Advertisement
Advertisement