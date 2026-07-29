वैषाली नगर के टायर गोदाम में भीषण आग, ₹35 लाख का नुकसान

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नागपुर: शहर के वैषाली नगर इलाके में मंगलवार दोपहर एक टायर गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पास स्थित एक हार्डवेयर दुकान भी इसकी चपेट में आ गई। दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, वैषाली नगर श्मशान घाट के सामने स्थित नागपुर टायरेवाला के गोदाम में दोपहर करीब 2:50 बजे अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

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आग की तेज लपटों ने पास स्थित सुल्तान प्लाईवुड एंड हार्डवेयर की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रखा सामान भी जलकर नष्ट हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के क्षेत्रों में आग फैलने से रोक दिया।

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प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस अग्निकांड में करीब ₹30 से ₹35 लाख का माल जलकर नष्ट हो गया है। हालांकि, किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है।

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए दमकल विभाग और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं।

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