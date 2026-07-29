Published On : Wed, Jul 29th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

वैषाली नगर के टायर गोदाम में भीषण आग, ₹35 लाख का नुकसान

Watch Live News
Advertisement

नागपुर: शहर के वैषाली नगर इलाके में मंगलवार दोपहर एक टायर गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पास स्थित एक हार्डवेयर दुकान भी इसकी चपेट में आ गई। दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, वैषाली नगर श्मशान घाट के सामने स्थित नागपुर टायरेवाला के गोदाम में दोपहर करीब 2:50 बजे अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

Gold Rate
July 29 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 42,700 /-
Gold 22 KT ₹ 1,32,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,19,700/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

आग की तेज लपटों ने पास स्थित सुल्तान प्लाईवुड एंड हार्डवेयर की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रखा सामान भी जलकर नष्ट हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के क्षेत्रों में आग फैलने से रोक दिया।

Advertisement

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस अग्निकांड में करीब ₹30 से ₹35 लाख का माल जलकर नष्ट हो गया है। हालांकि, किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है।

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए दमकल विभाग और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं।

Advertisement
Watch LIVE TV
एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस ने उठाए सवाल #ElectionNews #Congress #BJP #MaharashtraNews #NagpurNews

एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस ने उठाए सवाल #ElectionNews #Congress #BJP #MaharashtraNews #NagpurNews

नागपुर में जलभराव पर कांग्रेस ने सरकार घेरा #vidarbhanews #nagpur #nagpurnews #nagpurtoday #news

नागपुर में जलभराव पर कांग्रेस ने सरकार घेरा #vidarbhanews #nagpur #nagpurnews #nagpurtoday...

चंद्रपुर में रेड अलर्ट, आज शिक्षण संस्थान बंद #Chandrapur #RainAlert #MaharashtraRain #Weather

चंद्रपुर में रेड अलर्ट, आज शिक्षण संस्थान बंद #Chandrapur #RainAlert #MaharashtraRain #Weather

पेपर लीक विरोध में टंकी पर चढ़े कार्यकर्ता #Akola #PaperLeak #YouthCongress #MaharashtraNews

पेपर लीक विरोध में टंकी पर चढ़े कार्यकर्ता #Akola #PaperLeak #YouthCongress #MaharashtraNews

टीईटी पेपर लीक आरोपी पुलिस हिरासत में #maharashtranews #bhiwandi #newsupdate #maharashtra #news

टीईटी पेपर लीक आरोपी पुलिस हिरासत में #maharashtranews #bhiwandi #newsupdate #maharashtra #news

नाबालिग बेटे ने ही करवाई ₹7.48 लाख की चोरी #NagpurNews #Crime #NagpurPolice #LatestNews #GoldTheft

नाबालिग बेटे ने ही करवाई ₹7.48 लाख की चोरी #NagpurNews #Crime #NagpurPolice...

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges