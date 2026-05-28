केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची नागपुरात वस्त्रतुला; गरजूंना कपड्यांचे वाटप करत अनोख्या पद्धतीने वाढदिवस साजरा

नागपूर : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या वाढदिवसानिमित्त नागपुरात समर्थकांकडून भव्य आणि सामाजिक संदेश देणाऱ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. वाढदिवसाच्या निमित्ताने गडकरी यांची वस्त्रतुला करण्यात आली. या तुलेसाठी वापरण्यात आलेले कपडे नंतर गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना वाटप करण्यात आले. त्यामुळे हा कार्यक्रम केवळ वाढदिवसापुरता मर्यादित न राहता सामाजिक बांधिलकी जपणारा उपक्रम ठरला.
कार्यक्रमस्थळी सकाळपासूनच समर्थक, भाजप कार्यकर्ते, विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळाली. ढोल-ताशांच्या गजरात तसेच फुलांच्या वर्षावात गडकरी यांचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले. अनेक कार्यकर्त्यांनी पुष्पगुच्छ देत त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी पारंपरिक पद्धतीने करण्यात आलेल्या वस्त्रतुलेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. गडकरी यांना वजनाएवढ्या कपड्यांनी तौलण्यात आले. त्यानंतर हे सर्व कपडे गरजू नागरिकांना देण्यात आले. आयोजकांनी सांगितले की, वाढदिवस साजरा करताना समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्याचा उद्देश यामागे होता.
कार्यक्रमादरम्यान समर्थकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. मिठाई वाटप, घोषणाबाजी आणि जल्लोषात वाढदिवस साजरा करण्यात आला. अनेकांनी गडकरी यांच्या विकासकामांचे कौतुक करत त्यांना दीर्घायुष्याच्या शुभेच्छा दिल्या.
या उपक्रमामुळे वाढदिवसाचे औचित्य साधत समाजसेवेचा संदेश देण्यात आल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.