संजय राऊतांकडून ठाकरे बंधू एकत्र लढण्याची एकतर्फी घोषणा; मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ

मुंबई : शिवसेना युबीटी खासदार संजय राऊत यांनी महापालिका निवडणुकीसंदर्भात ठाकरे बंधूंनी एकत्र लढण्याची एकतर्फी घोषणा केल्यामुळे मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा एकदा संभ्रम आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे. येणाऱ्या निवडणुकांबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

नागपूरमधील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, युतीसंदर्भात अंतिम निर्णय फक्त ठाकरे बंधूच जाहीर करतील, आणि पक्षाकडून याबाबत कोणताही आदेश आलेला नाही. पक्षाचे सरचिटणीस हेमंत गडकरी म्हणाले, “सध्या पक्षाकडून फक्त मतदार यादीतील अनियमितता तपासण्यासाठी सूचना आहेत. अधिकाऱ्यांना युतीसंदर्भात भूमिका घेण्याची मनाई आहे. मनसे कार्यकर्त्यांनी ठाकरे गटातील नेत्यांच्या विधानांनी प्रभावित होऊ नये. राज ठाकरे जे काही निर्णय करतील, ते आमच्यासाठी अंतिम मानले जातील.”

सदर परिस्थितीत संजय राऊतांची महापालिका निवडणूक एकत्र लढवण्याची घोषणा फक्त व्यक्तिगत विधान आहे आणि याला पक्षाची अधिकृत मान्यता नाही. राऊत या विधानाद्वारे सतत ठाकरे बंधूंच्या ऐक्याचे महत्त्व अधोरेखित करत आहेत आणि दावा करत आहेत की, महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधू महायुतीला पराभूत करतील.या घडामोडींमुळे मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून, पक्षाच्या अधिकृत निर्णयाची अपेक्षा सर्वांना आहे.

