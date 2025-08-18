नागपूर RPF ने 27 लाखांच्या सोन्यासह फरार आरोपीला केली अटक

नागपूर: दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे, नागपूर मंडळाच्या रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) ने एक फरार आरोपी सुमारे 27 लाख रुपयांचा सोने घेऊन फरार होतोय, असा निष्काळजीपणे घटना घडण्यापूर्वीच रोखली. आरोपी पश्चिम बंगालमधील नेहाटी भागातील दागिन्यांच्या दुकानातून सोन्यासह पळून गेला होता.
१७ ऑगस्ट रोजी नेहाटी पोलीस स्टेशनकडून सूचना मिळाली की, आरोपीने 276 ग्रॅम सोने घेऊन फरार झाला असून, त्याची लोकेशन नागपूर मंडळातील रेल्वे मार्गावर आहे. माहिती मिळताच मंडळ सुरक्षा आयुक्त दीप चंद्र आर्य यांनी गोंदिया RPF आणि अपराध गुप्तचर शाखेच्या टीमला तत्काळ अलर्ट केले.
गाडी क्रमांक 12834 गोंदिया स्टेशनवर पोहोचल्यावर कोच B-7 मध्ये आरोपी आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत आढळला. चौकशीत त्याने स्वतःचे नाव अतुल सतीश जाधव, सांगली, महाराष्ट्र असे सांगितले. आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेल्या सोन्याची किंमत सुमारे 27 लाख रुपये आहे.
RPF टीमने पश्चिम बंगाल पोलिसांशी संपर्क साधून आरोपीची पडताळणी केली आणि त्याला गोंदिया RPF पोस्ट मध्ये हिरासत घेऊन आणले. नेहाटी पोलिसांनी RPF च्या तत्परतेचे कौतुक केले असून, आरोपीला ताब्यात घेण्यासाठी आपली टीम नागपूर मंडळात पाठवली आहे.
रेल्वे सुरक्षा बलाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, रेल्वे मार्गाद्वारे प्रतिबंधित वस्तू, रोख रक्कम, सोने-चांदी किंवा मादक पदार्थांची तस्करी होत असल्यास त्वरित RPF किंवा GRP कडे माहिती द्यावी, जेणेकरून अपराधींवर वेळेत कारवाई करता येईल.