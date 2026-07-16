उमरेड में नीलगाय शिकार गैंग का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार

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नागपुर: वन्यजीवों के अवैध शिकार के खिलाफ वन विभाग और पुलिस ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए उत्तर उमरेड वन परिक्षेत्र के मौजा उटी में सक्रिय एक संगठित शिकारी गिरोह का पर्दाफाश किया है। तड़के हुई छापेमारी में एक शिकारी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान तीन दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह नीलगाय के अंगों और मांस की तस्करी की तैयारी में था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान हेवती (उमरेड) निवासी अभिषेक उर्फ अभिशेखर पुनाराम अडीले (38) के रूप में हुई है। उसके खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।

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गोली मारकर किया 80 किलो वजनी नीलगाय का शिकार

वन विभाग को उटी बीट के एक खेत में संदिग्ध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त घेराबंदी कर छापा मारा। जांच में पता चला कि करीब चार वर्ष के 80 किलो वजनी नर नीलगाय को बंदूक से गोली मारकर शिकार किया गया था। आरोपी उसकी खाल, पैर और मांस काटकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी टीम ने दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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फोरेंसिक जांच के लिए नमूने जब्त

घटना के बाद शासकीय पशु चिकित्साधिकारी डॉ. पूजा हिवरकर ने मौके पर पहुंचकर नीलगाय के अवशेषों का पोस्टमार्टम किया। फोरेंसिक जांच के लिए आवश्यक नमूनों को सील कर जब्त किया गया है, ताकि शिकार में इस्तेमाल हथियार और अन्य साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच की जा सके।

पूरे शिकारी नेटवर्क की जांच तेज

यह कार्रवाई उप वन संरक्षक डॉ. विनीता व्यास के मार्गदर्शन और वन संरक्षक मनोज धनविजय के नेतृत्व में उत्तर उमरेड के वन परिक्षेत्र अधिकारी निलय भोगे तथा वन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने की।

वन विभाग का मानना है कि इस वारदात के पीछे एक संगठित शिकारी गिरोह सक्रिय है। जांच एजेंसियां फरार आरोपियों की तलाश के साथ-साथ शिकार में इस्तेमाल हथियारों के स्रोत, वन्यजीवों के अंगों की संभावित तस्करी और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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