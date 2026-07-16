नागपुर में गैस कटर गैंग का कहर, एक रात में दो एटीएम निशाने पर

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नागपुर: शहर में एटीएम लुटेरों का गैस कटर गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बुधवार तड़के बदमाशों ने पहले हुड़केश्वर स्थित एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया, लेकिन नकदी निकालने में नाकाम रहे। इसके बाद गिरोह हिंगना थाना क्षेत्र के डोंगरगांव पहुंचा, जहां बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को गैस कटर से काटकर 13.46 लाख रुपये लेकर फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 4 बजे पीले रंग की टी-शर्ट पहने एक संदिग्ध हुड़केश्वर स्थित एसबीआई एटीएम में दाखिल हुआ। उसने पहले सीसीटीवी कैमरे को धुएं से निष्क्रिय करने की कोशिश की और फिर गैस कटर से एटीएम मशीन काटना शुरू किया। हालांकि, वह कैश तक नहीं पहुंच सका और अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया।

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इसके कुछ ही समय बाद यही गिरोह सफेद रंग की एसयूवी से डोंगरगांव पहुंचा। यहां एक आरोपी बाहर निगरानी करता रहा, जबकि चार बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे 13.46 लाख रुपये निकाल लिए। पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच

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दोनों घटनाएं एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और वारदात में इस्तेमाल सफेद एसयूवी का पता लगाने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह किसी पेशेवर अंतरराज्यीय गैस कटर गिरोह की करतूत हो सकती है।

2023 की वारदात से मिलते-जुलते तरीके

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2023 में भी डोंगरगांव स्थित इसी एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपये की चोरी की गई थी। उस मामले में हरियाणा के गैस कटर गिरोह को गिरफ्तार किया गया था। इस बार भी वारदात का तरीका—गैस कटर का इस्तेमाल, सीसीटीवी को निष्क्रिय करने की कोशिश और कुछ ही मिनटों में फरार होने की रणनीति—पहले जैसी ही होने से पुलिस पुराने गैंग या उससे जुड़े अपराधियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

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