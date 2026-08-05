नागपुर: स्कॉर्पियो में किडनैप, 3 गिरफ्तार

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नागपुर: नागपुर के पारडी पुलिस थाना क्षेत्र में दो युवकों का कथित रूप से अपहरण कर उन्हें स्कॉर्पियो वाहन में जबरन बैठाकर सुनसान इलाके में ले जाकर बेरहमी से मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने दोनों युवकों पर स्क्रैप चोरी कबूल करने का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में पारडी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब फरियादी सनी सिंह अपने दोस्त गोलू राजवीर के साथ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास मौजूद था। इसी दौरान स्कॉर्पियो वाहन में सवार चार लोग वहां पहुंचे और दोनों से कथित स्क्रैप चोरी के संबंध में पूछताछ करने लगे।

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स्थिति बिगड़ती देख गोलू राजवीर वहां से भागने लगा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद दोनों युवकों को जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर करीब 7 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले जाया गया।

पुलिस के मुताबिक, वहां दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोपियों ने कथित तौर पर स्क्रैप चोरी कबूल करने का दबाव बनाया और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोनों युवकों को वहीं छोड़कर फरार हो गए।

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पीड़ितों की शिकायत मिलते ही पारडी पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए रमजान शाह, फैजान और यादव नामक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में एक अन्य अज्ञात आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट, आपराधिक धमकी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम और इसके पीछे की वजहों की विस्तृत जांच की जाएगी।

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