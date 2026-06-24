Published On : Wed, Jun 24th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

मुंबईत धावत्या लोकलमधील क्षुल्लक वाद जीवावर बेतला; २२ वर्षीय प्रवाशाची चाकू भोसकून हत्या

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मुंबई : मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये घडलेल्या एका किरकोळ वादाने भीषण वळण घेतले. चर्चगेटहून नालासोपाऱ्याकडे जाणाऱ्या फास्ट लोकलच्या प्रथम श्रेणी डब्यात दरवाजा बंद करण्यावरून झालेल्या वादातून २२ वर्षीय तरुणाचा चाकू हल्ल्यात मृत्यू झाला.

मृत तरुणाची ओळख मयंक लोहार (२२) अशी झाली आहे. मंगळवारी रात्री तो चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकलने प्रवास करत असताना ही घटना घडली. अंधेरी आणि बोरिवली स्थानकादरम्यान धावत्या ट्रेनमध्ये सुरू असलेल्या पावसामुळे डब्याचा दरवाजा बंद ठेवण्याच्या मुद्द्यावरून मयंक आणि एका सहप्रवाशामध्ये बाचाबाची झाली.

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शाब्दिक वाद वाढत गेल्यानंतर संतापलेल्या आरोपीने जवळील धारदार चाकू बाहेर काढून मयंकच्या पोटावर वार केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे डब्यातील प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. गंभीर जखमी झालेला मयंक डब्यातच कोसळला.

लोकल रात्री सुमारे ११ वाजून ४ मिनिटांनी बोरिवली स्थानकात दाखल होताच रेल्वे पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. उपचारासाठी नेल्यानंतर डॉक्टरांनी रात्री ११.२२ वाजता मयंकला मृत घोषित केले. दरम्यान, ट्रेन थांबण्यापूर्वीच आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाला.

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या प्रकरणाचा तपास बोरिवली जीआरपीकडून सुरू असून रेल्वे स्थानकांवरील तसेच ट्रेनमधील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात येत आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके कामाला लागली आहेत.

या घटनेमुळे लोकल प्रवासातील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. क्षणिक राग आणि किरकोळ वादातून एका तरुणाचा जीव गेल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून रेल्वे सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

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