Published On : Tue, Sep 16th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में दर्दनाक हादसा: पानी भरे गड्ढे में डूबने से 19 वर्षीय युवक की मौत

उपराजधानी नागपुर में मंगलवार शाम जोरदार बारिश ने हाजिरी लगाई। दोपहर से शुरू हुई बरसात रात तक रुक-रुक कर होती रही। मूसलाधार बारिश से पूरा शहर पानी-पानी हो गया और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। इसी दौरान डिप्टी सिग्नल परिसर में बड़ा हादसा हो गया, जहां घर जाने के रास्ते में काम के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक अपनी मोटरसाइकिल सहित गड्ढे में जा गिरा और डूब गया।

मृतक युवक की पहचान महेंद्र फाटिंग के रूप में हुई है। मृतक युवक पूर्व नगरसेविका सरिता कावरे का भांजा बताया जा रहा है।

Gold Rate
16 Sept 2025
Gold 24 KT ₹ 1,10,700 /-
Gold 22 KT ₹ 1,03,000 /-
Silver/Kg ₹ 1,29,800/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

मिली जानकारी के अनुसार, महेंद्र अपनी दो पहिया से रात में काम से घर लौट रहा था। जैसे ही वह डिप्टी सिग्नल फ्लाईओवर के नीचे पहुंचा, उसकी बाइक संतुलित होकर घर बनाने के लिए खोदे गड्ढे में गिर गया। गड्डे में डूबने के कारण युवक की मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही मनपा और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और शव की तलाश शुरू की। हादसे की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में नागरिकों की भीड़ जमा हो गई और लोगों में भारी रोष देखने को मिला।

Advertisement
Advertisement