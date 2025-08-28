Tiwari unveils BJP Nagpur’s jumbo executive body

Nagpur: Bharatiya Janata Party (BJP) Nagpur President Dayashankar Tiwari has declared the much-awaited jumbo executive body with 16 Vice-Presidents, 4 General Secretaries, 16 Secretaries for the city while Divya Dhurde has been made President of party’s Women’s Wing.

The Vice-Presidents include Rambhau Ambulkar, Sanjay Bangale, Devean Dasture, Chetna Tank, Krishna Kawle, Ganesh Kantode, Vijay Aswale, Kishor Wankhede, Sanjay Awachat, Kisan Gawde, Vinod Kanhere, Surendra Yadav, Ashok Nayak, Manoj Singh, Mahendra Uike, Mahendra Dhanvijay. General Secretaries are: Shrikant Aglawe, Ritesh Gawande, Sandip Jadhav and Manisha Dhawde. Contact in-charge is Vishnu Changde and Narendra Borkar has been appointed as his deputy.

Those among the secretaries are Pintu Zalke, Meghraj Mainani, Hemant Barde, Sachin Karalkar, Amol Kolhe, Jitendra Thakur, Rupali Parshu Thakur, Hani Bhandari, Vinay Kadu, Dipanshu Lingayat, Ashish Pali, Sagar Jadhav, Prasanna Paturkar, Raju Dhakate, Girish Gwalbanshi, Netaji Gajbhiye. Treasurer: Rajesh Bagdi, Joint Treasurer Rajesh Batwani, Office Secretary Brijbhushan Shukla.

The Women’s Wing included Divya Dhurde, Vishakha Joshi, Manisha Atkare, Vandana Sharma, Anita Kashikar, Mohini Ramteke, Swati Akhatkar and Pragati Patil. SC Wing will be led by Mahendra Pradhan, Slum will be led by Nagesh Sahare, ST Wing to be headed by Akash Madavi, Cultural Wing by Prafulla Farkase, OBC- Ramesh Singare, Sports: Padmakar Charmode, Workers: Khemraj Damahe, Chemists & Pharmacists: Hetal Thakkar, CA: Sandip Surana, IT Cell: Sumit Mahendra Mishra, Media Cell: Shishir Tripathi, Traders: Girish Mundada, Cooperative: Vijay Fadnavis, North Indian: Ashish Pandey, Halba: Rajendra Dhakate.

Invitees: Nitin Gadkari, Devendra Fadnavis, Chandrashekhar Bawankule, Dr Upendra Kothekar, Datta Meghe, Ajay Sancheti, Pravin Datke, Dr Vikas Mahatme, Krishna Khopde, Mohan Mate, Sandip Joshi, Parinay Fuke, Jamal Siddiqui, Sanjay Bhende, Jitendra Kukde, Girish Vyas, Anil Sole, Vikas Kumbhare, Sudhakar Deshmukh, Sudhakar Kohle, Nana Shamkule, Dr Milind Mane, Dharmpal Meshram, Virendra Kukreja, Jaiprakash Gupta, Ashok Mendhe, Kalpana Pandey, Ramesh Mantri, Rajiv Hadap, Shrikant Deshpande, Sanjay Phanje, Omprakash Yadav, Milind Kanade, Vinaya Fadnavis, Adv Uday Dable, Girish Deshmukh, and others.