ताडोबातील टायगर सफारी महागणार; खासदार प्रतिभा धानोरकर आक्रमक

जुने दर कायम ठेवण्याची मागणी

चंद्रपूर – चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प (Tadoba-Andhari Tiger Reserve) ही वाघप्रेमींची मनपसंत ठिकाण आहे. मात्र, या प्रकल्पाची टायगर सफारी (Tiger Safari) आता महाग होणार आहे, ज्यामुळे पर्यटकांसाठी निराशा निर्माण झाली आहे.

पावसाळ्यामुळे तीन महिने बंद असलेल्या टायगर सफारीसाठी ऑक्टोबरपासून सफारी सुरू होणार आहे, मात्र ताडोबा प्रशासनाने सफारीच्या शुल्कात मोठी वाढ केली आहे.

नवीन प्रवेश शुल्क-

कोर झोन- 

  • सोमवार ते शुक्रवार – रु. 8,800 (जुने दर 7,800)
  • शनिवार व रविवार – रु. 12,800 (जुने दर 11,800)

बफर झोन- 

  • सोमवार ते शुक्रवार – रु. 6,000 (जुने दर 5,000)
  • शनिवार व रविवार – रु. 7,000 (जुने दर 6,000)

ताडोबा प्रशासनाने जिप्सी शुल्क, प्रवेश शुल्क आणि गाईड शुल्क यामध्ये वाढ केली आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी टायगर सफारीची परवानगी महाग झाली आहे.

खासदारांचा विरोध-

याबाबत चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना पत्राद्वारे नवीन शुल्क वाढ तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. धानोरकरांच्या मते, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प हा सर्वसामान्य लोकांसाठी खुला असावा; हा फक्त श्रीमंत लोकांच्या आवाक्यात राहू नये.

खासदारांनी इशारा दिला आहे की, जुने दर कायम न ठेवल्यास 1 ऑक्टोबरपासून व्याघ्र प्रकल्पाच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर आंदोलन केले जाईल.

ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील वाढलेले शुल्क आणि खासदारांच्या आक्रमक भूमिका यामुळे पर्यटक आणि वनप्रेमींमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

