Published On : Thu, Jun 11th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में एमडी ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की एक और कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार

इमामवाड़ा क्षेत्र से 13 ग्राम एमडी बरामद, मोबाइल और बाइक समेत ढाई लाख का माल जब्त
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नागपुर: शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच की एनडीपीएस टीम ने इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एमडी पाउडर, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल सहित करीब 2.50 लाख रुपये का माल जब्त किया है।

जानकारी के अनुसार, क्राइम ब्रांच की एनडीपीएस टीम गुरुवार शाम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान सिरसपेठ स्थित यूनियन बैंक के पीछे सड़क पर कुछ युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पंचों की मौजूदगी में उनकी तलाशी ली।

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तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 13 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) पाउडर बरामद किया गया। इसके अलावा तीन मोबाइल फोन और एक पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जब्त माल की कुल कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है।

तीन आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

आरिफ खान बब्बू खान पठाण
प्रांजल नरेंद्र गजभिये
कुणाल दिलीपराव जीभकाटे

पुलिस के अनुसार, आरिफ खान के खिलाफ पहले भी जुआ प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज है।

फरार आरोपी की तलाश जारी

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी आरिफ खान ने फरार आरोपी शहाबाज पठाण उर्फ अमु से एमडी ड्रग्स खरीदी थी। वहीं अन्य दो आरोपी उसके पास ड्रग्स खरीदने पहुंचे थे।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही फरार आरोपी शहाबाज पठाण की तलाश तेज कर दी गई है।

नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब इस पूरे ड्रग्स नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मादक पदार्थों की सप्लाई कहां से हो रही थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं।

अधिकारियों का कहना है कि शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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