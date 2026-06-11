नागपुर: सक्करदरा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का नागपुर पुलिस ने तेजी से खुलासा करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध शाखा यूनिट-05 और सक्करदरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों को विहिरगांव स्थित गारगोटी नाला क्षेत्र से हिरासत में लिया गया।
जानकारी के अनुसार, बीती रात छोटा ताजबाग स्थित गोंड बस्ती के पास रघुजी नगर इलाके में दो युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतकों की पहचान आदित्य उर्फ सोनू बोडवे और दादू उर्फ आदित्य राहुलकर के रूप में हुई है। दोनों के शव खून से लथपथ हालत में मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी।
फल दुकान से निकाले जाने के बाद बढ़ा विवाद
पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी एक ही फल दुकान में काम करते थे। करीब एक माह पहले दुकान में कार्यरत एक सुरक्षा गार्ड के साथ शराब के नशे में मारपीट करने के आरोप में दोनों मृतकों को नौकरी से निकाल दिया गया था।
इसके बाद दोनों अक्सर शराब के नशे में दुकान पर पहुंचकर हंगामा करते थे, जिससे दुकान के कर्मचारियों और उनके बीच लगातार तनाव बना हुआ था। घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जो कुछ ही देर में हिंसक संघर्ष में बदल गया।
ईंट, पत्थर और चाकू से किया हमला
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ईंट, पत्थर और धारदार चाकू से हमला कर दोनों युवकों की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा और सक्करदरा पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों तथा खुफिया जानकारी के आधार पर जांच तेज की। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी वैभव उर्फ दादू प्रदीप डोंगरे, वेदांत उर्फ डब्बा अजय डबीर और अभिषेक उर्फ तात्या उत्तम राऊत को गिरफ्तार कर लिया।
अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच
गिरफ्तार आरोपियों की चिकित्सीय जांच कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए सक्करदरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अब दुकान मालिक सहित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
प्राथमिक जांच में मृतकों और आरोपियों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है, जिसकी पड़ताल की जा रही है।
फरार आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल दोहरे हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश और घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है।
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