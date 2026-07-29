Published On : Wed, Jul 29th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

भगवान के घर चोरी से पहले मांगी माफी, फिर दानपेटी लेकर फरार हुए चोर

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नागपुर: लकड़गंज थाना क्षेत्र स्थित शीतला माता मंदिर और शिव मंदिर में चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है। यहां दो अज्ञात चोरों ने पहले भगवान के सामने कान पकड़कर माफी मांगी और उसके बाद मंदिर की दानपेटियों के ताले तोड़कर नकदी चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, मालधक्का परिसर स्थित शीतला माता मंदिर और शिव मंदिर की देखरेख करने वाले जितेंद्र पांडे 27 जुलाई की शाम मंदिर बंद कर अपने घर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब वे मंदिर पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो दोनों दानपेटियों के ताले भी टूटे हुए थे और उनमें रखी नकदी गायब थी।

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घटना की जानकारी मिलने के बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज में दो अज्ञात चोर मंदिर के अंदर प्रवेश करते दिखाई दिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरी करने से पहले दोनों चोरों ने भगवान के सामने कान पकड़कर माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने दानपेटियों के ताले तोड़े, उसमें रखी नकदी निकाली और मौके से फरार हो गए।

मंदिर प्रबंधन की शिकायत पर लकड़गंज पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों चोरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।

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पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंदिर में चोरी का यह अनोखा मामला शहरभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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