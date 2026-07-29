नागपुर बारिश: प्रफुल्ल गुडधे ने मनपा को घेरा

नागपुर: शहर में लगातार हो रही बारिश ने नागपुर महानगरपालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। कई घरों और दुकानों में पानी घुसने से नागरिकों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे पाटिल ने मनपा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
प्रफुल्ल गुडधे पाटिल ने पत्रकार परिषद में कहा कि हर वर्ष बारिश से पहले नालों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था और बाढ़ नियंत्रण को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश में इन दावों की हकीकत सामने आ जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनपा की लापरवाही और खराब योजना के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हुई।
उन्होंने कहा कि कॉलोनियों, सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे नागरिकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कई प्रमुख सड़कों पर घंटों तक यातायात प्रभावित रहा और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने मांग की कि जलभराव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए तथा जिन नागरिकों को नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए स्थायी और प्रभावी जलनिकासी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
कांग्रेस ने मनपा प्रशासन से बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कर राहत कार्य तेज करने और नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की है।
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