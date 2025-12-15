दिनदहाड़े फ्लैट में चोरी, ढाई लाख के गहने गायब

Advertisement

नागपुर – वाठोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत साईंबाबा नगर, खरबी में चोरों ने एक बंद फ्लैट को निशाना बनाते हुए ढाई लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। घटना उस समय हुई जब दंपति अपने रोज़मर्रा के काम के लिए घर से बाहर गए थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार साईंबाबा नगर निवासी कला रितेश तपालकर और उनके पति शनिवार सुबह ड्यूटी पर गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके फ्लैट का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। चोरों ने अलमारी में रखे करीब ढाई लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के गहने और नकद 15 हजार रुपए चुरा लिए।

दोपहर में जब दंपति घर लौटे तो फ्लैट का ताला टूटा हुआ मिला और सामान बिखरा पड़ा था। चोरी की जानकारी तुरंत वाठोड़ा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर जांच शुरू की है।

वाठोड़ा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। परिसर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों का पता लगाकर चोरी का खुलासा किया जाएगा।

