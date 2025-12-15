पीतल थमाकर 35 लाख की ठगी

नागपुर – सस्ते में सोना दिलाने के लालच में फंसाकर सेवानिवृत्त कर्मी से 35 लाख रुपये की बड़ी ठगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी ब्रोकर और उसके साथियों ने खुद को भरोसेमंद साबित करने के लिए पहले असली सोने का नमूना दिखाया, फिर योजनाबद्ध तरीके से पीतल की ईंट थमाकर रकम हड़प ली। अजनी पुलिस ने इस प्रकरण में मुख्य सूत्रधार प्रॉपर्टी ब्रोकर विजय बाबूराव घोगले (55), निवासी तरोडी, वाठोड़ा सहित सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुरानी पहचान बनी ठगी की वजह
ओंकार नगर, अजनी निवासी प्रमोद मुते सेवानिवृत्त कर्मी हैं और आयुर्वेदिक उत्पादों का व्यापार भी करते हैं। उनकी प्रॉपर्टी ब्रोकर विजय घोगले से पुरानी पहचान थी। घोगले के माध्यम से मुते ने पूर्व में अपना एक प्लॉट बेचा था, जिससे उन्हें बड़ी रकम प्राप्त हुई थी। इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए घोगले ने उन्हें निवेश के नाम पर झांसे में लेना शुरू किया।
गुवाहाटी में ‘सोना मिलने’ की कहानी
घोगले ने मुते को बताया कि उसके कुछ परिचितों को गुवाहाटी में कुएं की खुदाई के दौरान सोना मिला है, जिसे वे बाजार से कम कीमत पर बेचना चाहते हैं। विश्वास जमाने के लिए उसने सोने की ईंट का वीडियो भी दिखाया और सौदा पक्का करने के लिए गुवाहाटी चलने का प्रस्ताव रखा। भरोसा कर मुते उसके साथ गुवाहाटी पहुंचे।
नमूना दिखाकर बढ़ाया भरोसा
गुवाहाटी में घोगले ने मुते की मुलाकात राजीव, संगीता सहित छह–सात लोगों से कराई। आरोपियों ने कथित सोने की ईंट से एक छोटा टुकड़ा काटकर जांच के लिए दिया। नागपुर लौटकर जब उस टुकड़े की जांच कराई गई, तो वह असली सोना निकला। इससे मुते का भरोसा और पक्का हो गया।
45 तोला सोने का लालच, 10 लाख के मुनाफे का दावा
घोगले ने 35 लाख रुपये में 45 तोला सोना दिलाने का प्रस्ताव रखा और दावा किया कि बाजार भाव के हिसाब से इससे 10 लाख रुपये से अधिक का लाभ होगा। भारी मुनाफे के लालच में आकर मुते सौदे के लिए तैयार हो गए।
पीतल थमाकर 35 लाख उड़ाए
मुते 35 लाख रुपये नकद लेकर घोगले के साथ दोबारा गुवाहाटी पहुंचे। वहां आरोपियों ने रकम लेकर कथित सोने की ईंटें सौंप दीं। नागपुर लौटने के बाद जब मुते ने सोने की जांच कराई, तो वह पीतल निकला। ठगी का एहसास होते ही उन्होंने घोगले से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया।
पुलिस में शिकायत, जांच शुरू
इसके बाद प्रमोद मुते ने अजनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रॉपर्टी ब्रोकर विजय घोगले सहित सात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की भूमिका, रकम के लेन-देन और ठगी के नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है।
सावधानी की अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सस्ते सोने या बड़े मुनाफे के लालच में आकर किसी भी तरह के संदिग्ध सौदे से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें और बिना सत्यापन के बड़ी रकम का लेन-देन न करें।