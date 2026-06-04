Published On : Thu, Jun 4th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरच्या धंतोलीतील मां भवानी मंदिरातील चोरीचा पर्दाफाश; दोन सराईत चोरांना अटक !

क्वेटा कॉलनीतील शिवमंदिर चोरीचाही उलगडा
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नागपूर : धंतोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील यशवंत स्टेडियम परिसरातील मां भवानी मंदिरात झालेल्या चोरीच्या प्रकरणाचा पोलिसांनी यशस्वी छडा लावला आहे. या प्रकरणात दोन सराईत चोरट्यांना अटक करण्यात आली असून, चौकशीदरम्यान त्यांनी लकडगंज परिसरातील क्वेटा कॉलनी येथील शिवमंदिरात केलेल्या चोरीचीही कबुली दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ जून रोजी सायंकाळी यशवंत स्टेडियममधील मां भवानी मंदिरातील देवीच्या मूर्तीच्या गळ्यातील सोन्याच्या मण्यांची चोरी करण्यात आली होती. घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर धंतोली पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. तपासादरम्यान आरोपींनी २६ मे रोजी मंदिराची रेकी केल्याचे निष्पन्न झाले.

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तांत्रिक तपास आणि सीसीटीव्ही पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी दोन्ही आरोपींची ओळख पटवून त्यांना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये हिंगणघाट येथील शेख सोहेल जावेद शेख आणि हुडकेश्वर येथील इरफान हमीद शेख यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी चोरीस गेलेला मुद्देमालही आरोपींकडून जप्त केला आहे.

दरम्यान, चौकशीदरम्यान आरोपींनी ३ जूनच्या मध्यरात्री लकडगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील क्वेटा कॉलनी परिसरातील शिवमंदिरात चोरी केल्याची कबुली दिली. या ठिकाणी दानपेटी फोडून सुमारे १५ हजार रुपयांची रोकड लंपास करण्यात आली होती.

धंतोली पोलिसांच्या कारवाईमुळे मंदिरांमध्ये चोरी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश झाला असून, आरोपींनी यापूर्वी आणखी कुठे अशाच प्रकारच्या चोरीच्या घटना घडविल्या आहेत का, याचा तपास पोलीस करीत आहेत.

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