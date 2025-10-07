Published On : Tue, Oct 7th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

फुटाळा फाऊंटन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा; सुप्रीम कोर्टाचा तलाव वेटलँड मानण्यास नकार!

नागपूर: सुप्रीम कोर्टाने नागपूर सुधार न्यास (NIT) ला मोठा दिलासा देत फुटाळा तलावाला आर्द्रभूमी (Wetland) मानण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे NIT द्वारे तलावाजवळ सुरू केलेले संगीत फव्वारा (Musical Fountain) आणि इतर विकासकामे सुरळीतपणे पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एनजीओची याचिका फेटाळली- 

नागपूर स्थित गैर-सरकारी संस्था स्वच्छ असोसिएशन ने बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर पिंठा आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून फुटाळा तलाव आणि आसपासच्या विकासकामांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांनी असा दावा केला होता की फुटाळा तलाव एक नैसर्गिक आर्द्रभूमी आहे आणि येथे केलेले विकासकाम 2017 च्या पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन आहे. बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर पिंठाने आधीच ही याचिका खारिज केली होती.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय- 

सुप्रीम कोर्टात दीर्घ सुनावणी नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ असोसिएशनची याचिका खारिज केली. कोर्टाने स्पष्ट केले की, नागपूरचा फुटाळा तलाव नैसर्गिक आर्द्रभूमी नाही, तर मानव निर्मित तलाव आहे.

Gold Rate
6 Oct 2025
Gold 24 KT ₹ 1,19,500 /-
Gold 22 KT ₹ 1,11,100 /-
Silver/Kg ₹ 1,50,500/-
Platinum ₹ 49,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या निर्णयानंतर नागपूरच्या इतिहासाला प्रदर्शित करणारे फव्वारे आणि इतर प्रस्तावित विकासकामे कायदेशीर अडचणीशिवाय पुढे नेण्यास NIT ला परवानगी मिळाली आहे. हा निर्णय NIT च्या महत्वाकांक्षी विकास प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरतो, ज्याचा उद्देश फुटाळा तलावाला प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करणे आहे.

Advertisement
Advertisement