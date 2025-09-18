Published On : Thu, Sep 18th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरातील निवृत्त लष्करी जवानाचा मुलगा भारतीय हवाई दलात झाला फ्लायिंग ऑफिसर!

नागपूर: साईनगर, झिंगाबाई टाकळी येथील हर्षद केशव भुरे यांना भारतीय हवाई दलाच्या एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग शाखेत फ्लायिंग ऑफिसर म्हणून कमिशन मिळाले आहे.

हर्षदच्या पालकांसह मित्रपरिवार ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी बेंगळुरू येथील एअर फोर्स टेक्निकल कॉलेजमध्ये झालेल्या पासिंग आउट परेडला उपस्थित होते. हर्षदचे वडील निवृत्त लष्करी शिपाई असून पॅराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेसमध्ये सेवा बजावली आणि सध्या बँक ऑफ इंडिया, सीताबर्डी शाखेत कॅशियर म्हणून कार्यरत आहेत.

हर्षदच्या वडिलांनी त्यांच्या मुलांना उत्तम शिक्षण, संगोपन आणि शारीरिक तंदुरुस्ती देण्यावर भर दिला. हर्षदने नागपूरच्या केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून संगणक शास्त्रात पदवी प्राप्त केली. जून २०२४ मध्ये अलाहाबाद बोर्डातून एसएसबी उत्तीर्ण होऊन त्याने भारतीय हवाई दलात प्रवेश घेतला.

हर्षदने हैदराबादमध्ये सहा महिने कठोर प्रशिक्षण घेतले आणि त्यानंतर बेंगळुरू येथील एफटीसी (इंडियन एअर फोर्स टेक्निकल कॉलेज) मध्ये एक वर्षाचे प्रशिक्षण पूर्ण केले. ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्याची पासिंग आउट परेड संपन्न झाली.

हर्षदच्या पालकांनी आणि कुटुंबीयांनी त्याच्या यशाबद्दल अत्यंत आनंद व्यक्त केला.

