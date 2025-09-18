महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत म्हणजे इतर राज्यांसाठी गंभीर इशारा का समजावा ?

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गंभीर इशारा दिला आहे. निवडणुकांमध्ये विलंब आणि निष्क्रियतेबद्दल महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगावर टीका करत कोर्टाने स्थानिक लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईपासून नागपूरपर्यंत लाखो नागरिक राज्याने नेमलेल्या प्रशासकांच्या नियंत्रणाखाली राहत आहेत, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अभावात.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्मरण करून दिले की, स्थानिक स्वराज्य संस्था ही फक्त प्रशासकीय औपचारिकता नाही, तर लोकशाहीची खरी धडक आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांसाठी फेब्रुवारी २०२६ ही कटिबद्ध मुदत निश्चित केली.
ही आदेश फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण भारतातील शहरी प्रशासनासाठी धडा आहे, जिथे ६१ टक्क्यांहून अधिक नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका विलंबित आहेत.
“निवडणुका अनिश्चितकाळासाठी टाळता येणार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य हे जमिनीवरील लोकशाहीचे जीवनरेषा आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि ठाणे या पाच मोठ्या महापालिकांमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आणि पुढील मुदतवाढ मागवू नये, असेही स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय समस्या-
जरी सध्या लक्ष महाराष्ट्रावर असले, तरी ही समस्या संपूर्ण देशात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, देशातील सुमारे ४,५०० नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी अर्ध्यावर जास्त संस्थांमध्ये निवडून आलेले मंडळ कार्यरत नाहीत. कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये महापालिका निवडणुकांचा दीर्घ विलंब आढळतो.
बेंगळुरूची बृहद बेंगळुरू महानगरपालिका (BBMP) जवळजवळ दोन वर्षांपर्यंत निवडणुका न घेता चालली, आणि कोर्टाच्या सततच्या हस्तक्षेपानंतर २०२२ मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. हैदराबाद, अहमदाबाद आणि सूरतच्या महापालिकांमध्येही अनेक वेळा निवडणुकांचा विलंब झाला.
हे विलंब ७४ व्या संविधान सुधारणा (Constitutional Amendment) च्या हेतूसाठी धोका ठरतो. या सुधारणेमध्ये शहरांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार देणे आणि महापौर, नगरसेवकांना शक्तिशाली बनवणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात शहरी प्रशासन अजूनही राज्य सरकारकडे केंद्रीत आहे आणि महापालिकांना आवश्यक अधिकार किंवा आर्थिक स्वायत्तता दिलेली नाही.
कमजोर लोकशाहीचे परिणाम-
निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे शहरे फक्त प्रशासकांच्या हाताखाली चालतात, जे फक्त राज्य सरकारला जबाबदार असतात, नागरिकांना नाही. नालेसफाई, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, शहरी नियोजन यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर नागरिकांचा सहभाग मर्यादित होतो.
मुंबई, दिल्ली आणि बेंगळुरूमध्ये अलीकडील पावसाळी पुरांनी शहरी पायाभूत सुविधांची असुरक्षितता दर्शवली. बहुतेक प्रकरणांत अपुरी नाल्यांची व्यवस्था आणि नीट नियोजन नसल्यामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले.
पुढील पावले-
तज्ज्ञांचे मत आहे की, निवडणुका घेणे पुरेसे नाही. शहरी स्थानिक संस्थांना सक्षम बनवण्यासाठी अधिक अधिकार, आर्थिक स्वायत्तता आणि व्यावसायिक प्रशासन आवश्यक आहे.
सध्या, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश महाराष्ट्राला फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत महापालिका निवडणुका घेण्यास भाग पाडतो. पण जर इतर राज्यांनीही तत्सम पावले उचलली नाहीत, तर लाखो नागरिकांना स्थानिक लोकशाहीशिवाय राहावे लागेल.