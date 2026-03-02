मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा धक्का; बाजाराच्या सुरुवातीलाच सेन्सेक्स 1200 अंकांनी कोसळला

मुंबई : मध्यपूर्वेत उसळलेल्या संघर्षाचे पडसाद भारतीय भांडवली बाजारात उमटले असून आठवड्याच्या पहिल्याच सत्रात गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण दिसून आले. बाजार उघडताच BSE Sensex तब्बल 1200 अंकांनी घसरला, तर NIFTY 50 सुमारे 300 अंकांनी खाली येत 24,840 च्या आसपास व्यवहार करत होता. सुरुवातीच्या तासातच मोठ्या प्रमाणावर विक्रीचा दबाव निर्माण झाला.
संघर्षाची ठिणगी कशी पडली?
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरोधात मोठी लष्करी कारवाई केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर परिस्थिती चिघळली. त्याला प्रत्युत्तर देताना इराणने मध्यपूर्वेतील विविध देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ले केल्याचे वृत्त आहे. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे सर्वोच्च नेते Ali Khamenei यांच्या मृत्यूच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे.
तसेच जगातील अत्यंत महत्त्वाचा तेलवाहतूक मार्ग मानला जाणारा Strait of Hormuz तात्पुरता बंद करण्यात आल्याच्या बातम्यांमुळे ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली. याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या दरांवर झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात Brent Crudeचा भाव 81 डॉलरच्या पुढे गेला असून तो अनेक महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे.
जागतिक बाजारातही पडसाद-
या युद्धजन्य स्थितीमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांनी जोखीम टाळण्याची भूमिका घेतली. GIFT Nifty सुमारे 110 अंकांनी घसरला. अमेरिकेतील Dow Jones Industrial Average फ्युचर्समध्ये 350 अंकांची घसरण दिसली, तर जपानचा Nikkei 225 निर्देशांकही 600 अंकांनी खाली आला. काही मध्यपूर्वेतील बाजार तात्पुरते बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्या-चांदीकडे गुंतवणूकदारांनी धाव घेतली. सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली असून चांदीतही तेजी दिसून आली आहे.
सर्व क्षेत्रांवर विक्रीचा मारा-
भारतीय बाजारात बहुतांश क्षेत्रीय निर्देशांक घसरणीत होते. रिअल्टी क्षेत्रात सर्वाधिक दबाव दिसून आला. त्याशिवाय ऑटो, आयटी, फायनान्शियल्स, एफएमसीजी, मीडिया, फार्मा, बँकिंग, हेल्थकेअर आणि ऑइल अँड गॅस क्षेत्रातही 1 ते 2 टक्क्यांदरम्यान घसरण नोंदवली गेली.
भारतावर संभाव्य परिणाम-
भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करणारा देश असल्याने तेलदरवाढीचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, महागाईचा दबाव आणि रुपयाच्या मूल्यात चढउतार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या तरी जागतिक घडामोडींचा परिणाम बाजारावर दिसत असून, तणाव कायम राहिल्यास पुढील काही सत्रांत अस्थिरता सुरूच राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.