मनसे-शिवसेना युतीत जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला; किती जागा कोणाकडे?

मुंबई – येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधू यांची युती होण्याची शक्यता जवळपास निश्चित झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील दूरावा कमी झाल्याचे जाणवत असून, आता केवळ औपचारिक घोषणा बाकी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मनसे आणि शिवसेना यामध्ये जागा वाटपाचा प्रारंभिक फॉर्म्युलाही तयार झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
माहितीनुसार, या युतीत ६०:४० च्या प्रमाणात जागा वाटप होऊ शकते. मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे १४७ जागा तर राज ठाकरे यांच्या मनसेकडे ८० जागा येऊ शकतात.
अनेक माध्यमांनी याबाबत वृत्ते दिली आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, युतीची अधिकृत घोषणा अद्याप झाली नसली तरी दोन्ही पक्ष सकारात्मक आहेत. दसऱ्या-दिवाळीच्या सुमारास युतीची औपचारिक घोषणा होऊ शकते, असे राजकीय वर्तुळातून सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे ज्या भागात दोन्ही पक्षांचा प्रभाव जवळजवळ समांतर आहे, तिथे ५०-५० प्रमाणात जागा वाटून घेतल्या जातील. यामध्ये दादर-माहिम, लालबाग, परेल, शिवडी, विक्रोळी, दिंडोशी, घाटकोपर पश्चिम, दहिसर आणि भांडूप या परिसरांचा समावेश होईल.
युतीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे मविआपासून वेगळे होतील का? काही दिवसांपूर्वी संजय राऊत यांनी सांगितले होते की, शिवसेना-मनसे मुंबई, पुणे, नाशिकसह सर्व ठिकाणी एकत्र लढतील. सध्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीचा भाग असून, त्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा समावेश आहे. मात्र, मनसेकडे काँग्रेससोबत जाण्याची इच्छा नसल्याचे समजते.
मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सांगितले की, युतीसाठी उद्धव ठाकरे सकारात्मक असून, त्यांचा निर्णय घेण्याची तयारी आहे. जर ठाकरे बंधू एकत्र येत असतील, तर उद्धव ठाकरेंना मविआची साथ थोडीशी मागे ठेवावी लागेल.
मुंबई, ठाणे, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली या परिसरात दोन्ही पक्षांचा मजबूत प्रभाव असल्याने, युती झाल्यास महायुतीसमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. मुंबई महापालिका निवडणूक ठाकरे बंधूंना खूप महत्त्वाची आहे, कारण गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत मिळून भाजपाला बळकटी दाखवली होती.
मुंबई महापालिकेत यंदा जोखीम न घेता ठोस युतीसाठी उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या दरम्यान चर्चा जोरात सुरू असल्याचे दिसते.