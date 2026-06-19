शिवसेना वर्धापन दिनी शिंदखेड्यात ठाकरे सेना आक्रमक; फुटीरवादी खासदारांविरोधात संतप्त आंदोलन

धुळे– शिवसेनेच्या ६० व्या वर्धापन दिनानिमित्त धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा येथे ठाकरे सेनेच्या पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांनी फुटीरवादी खासदारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत जोरदार निषेध आंदोलन केले. यावेळी संबंधित खासदारांच्या प्रतिमांना जोडे मारत त्यांचे प्रतीकात्मक दहन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान परिसर घोषणांनी दणाणून गेला.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी प्रतारणा करणाऱ्यांना शिवसैनिक कधीही माफ करणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. पक्षनिष्ठा आणि हिंदुत्वाच्या विचारांशी गद्दारी करणाऱ्यांविरोधात जनतेत तीव्र नाराजी असल्याचा दावा देखील करण्यात आला.
वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात शिवसैनिकांनी एकजुटीचे प्रदर्शन करत पक्षाशी निष्ठावान राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. फुटीरवादाला खतपाणी घालणाऱ्या नेत्यांविरोधात आगामी काळात आणखी तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
निषेध आंदोलनात ठाकरे सेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शिवसैनिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलन शांततेत पार पडले असले तरी कार्यकर्त्यांच्या घोषणाबाजीमधून त्यांचा संताप स्पष्टपणे दिसून आला.
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए नाबालिग ने की चोरी...
नागपुर स्टेशन पर ‘ट्रेन वाला तस्कर’ गिरफ्तार! #nagpurnews #crime #taskar #latestnews
200 रुपये के छुट्टे पड़े भारी, लैपटॉप बैग लेकर फरार हुआ चालक.....
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
भाजपा के संपर्क में नेताओं पर नाराजगी.. #maharashtranews #gondiya #congress #politicsnews