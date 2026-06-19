नागपूर रेल्वे स्थानकावर ड्रग्ज तस्करीचा पर्दाफाश; १२ किलोहून अधिक अमली पदार्थांसह युवक ताब्यात

नागपूर : नागपूर रेल्वे स्थानकावर रेल्वे सुरक्षा बलाने (RPF) अमली पदार्थ तस्करीविरोधात मोठी कारवाई करत १२.३५ किलो मादक पदार्थ जप्त केले आहेत. या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील १९ वर्षीय युवकाला ताब्यात घेण्यात आले असून, रेल्वे स्थानक परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
आरपीएफच्या गुन्हे गुप्तवार्ता शाखेचे पथक प्लॅटफॉर्म क्रमांक ८ च्या अजनी बाजूच्या पादचारी पुलावर नियमित गस्त घालत असताना ट्रॉली बॅग घेऊन संशयास्पद हालचाली करणारा एक युवक त्यांच्या नजरेस पडला. चौकशीदरम्यान त्याने समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने जवानांचा संशय अधिक बळावला.
‘प्रिन्स’च्या सतर्कतेमुळे उघड झाला तस्करीचा डाव-
संशयाच्या आधारे बॅगेची तपासणी करण्यात आली असता त्यामध्ये खाकी टेपने गुंडाळलेली सहा संशयास्पद पाकिटे आढळून आली. यानंतर आरपीएफच्या प्रशिक्षित नार्कोटिक्स डिटेक्शन डॉग ‘प्रिन्स’ला घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. ‘प्रिन्स’ने बॅगेत अमली पदार्थ असल्याचा स्पष्ट इशारा दिल्यानंतर पंच आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सविस्तर तपासणी करण्यात आली.
या तपासणीत सहा पाकिटांतून एकूण १२.३५ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. जप्त मालाची अंदाजे बाजारमूल्य सुमारे २ लाख ४७ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रवासी बनून करत होता तस्करी-
ताब्यात घेण्यात आलेल्या युवकाची ओळख दीपक (वय १९, रा. मथुरा, उत्तर प्रदेश) अशी झाली आहे. प्राथमिक चौकशीत तो रेल्वे प्रवाशाच्या वेशात अमली पदार्थ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने प्रवास करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तो खडियार रोड येथून सूरतकडे जात होता.
एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल-
आरपीएफने जप्त अमली पदार्थ आणि आरोपीला पुढील कारवाईसाठी रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. आरोपीविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तो एखाद्या मोठ्या ड्रग्ज रॅकेटशी संबंधित आहे का, याचाही तपास सुरू करण्यात आला आहे.
रेल्वे स्थानकांवरील सुरक्षा आणखी कडक-
या कारवाईनंतर नागपूर रेल्वे स्थानकावरील सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाली आहे. अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असून, अशा बेकायदेशीर कृत्यांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
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