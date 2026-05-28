टेरेसवर मित्राचा दगडाने खून; आरोपी 24 तासांत पोलिसांच्या ताब्यात

नागपूर : कळमना परिसरात पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या थरारक हत्याकांडाने परिसर हादरला आहे. एकत्र जेवण करून टेरेसवर झोपायला गेलेल्या दोन मित्रांमध्ये झालेला वाद इतका विकोपाला गेला की, एका तरुणाने दुसऱ्याच्या डोक्यात दगड घालून त्याची निर्घृण हत्या केली. या प्रकरणात कळमना पोलिसांनी अवघ्या 24 तासांच्या आत आरोपीला ताब्यात घेत पुढील कारवाई सुरू केली आहे.
मृतक दीपक उर्फ भोला भुजबल चंद्रलेख (22, रा. विजयनगर, कळमना) आणि आरोपी अमोल लक्ष्मण वाघमारे (31, रा. हनुमान मंदिराजवळ, कळमना गाव) हे दोघेही मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याची माहिती समोर आली आहे. दोघे नेहमी एकत्र फिरत असत. बुधवारी रात्री त्यांनी आरोपीच्या घरी एकत्र जेवण केले. त्यानंतर दोघे घराच्या टेरेसवर झोपण्यासाठी गेले.
पहाटेच्या सुमारास त्यांच्यात जोरदार वाद झाला. संतापाच्या भरात अमोल वाघमारे याने टेरेसवर पडलेल्या दगडाने दीपकच्या डोक्यावर वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या दीपकचा जागीच मृत्यू झाला. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह पाहून परिसरात खळबळ उडाली.
घटनेची माहिती मिळताच कळमना पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत तपासाची चक्रे फिरवली. पोलिसांनी संशयित अमोल वाघमारे याला ताब्यात घेतले असून त्याच्याकडून सखोल चौकशी सुरू आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.